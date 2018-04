Dow Jones-indeksen bøyer seg i frykt for handelskrig

Kina har annonsert planer om å innføre tolltariffer på 106 amerikanske produkter.

NEW YORK (Nettavisen): USA og Kina er i gang med en handelskrig som skremmer aksjemarkedene verden rundt, inkludert her i New York City.

Det er bare en måned siden USAs president Donald Trump skrev på Twitter at handelskriger er bra og enkle å vinne. Onsdag skriver han at USA ikke er i en handelskrig med Kina.

Aksjemarkedet reagerer uansett på at begge landene innfører tolltariffer overfor hverandre.

- Jeg tror at markedet er bekymret for at dette eskalerer akkurat nå. Det er ingen krise om vi har noen få tariffer på få produkter, men hvis det sprer seg over hele verden, så truer man virkelig den globale veksten, sier sjefsstrateg James Paulsen hos The Leuthold Group til CNBC.

Kina har nylig kunngjort at landet vil innføre tolltariffer på en årlig verdi opp mot 50 milliarder dollar på amerikanske produkter, inkludert mot biler. Denne kunngjøringen kommer dagen etter at Trump offentliggjorde en liste over kinesiske produkter som USA har sett seg ut.

Aksjekursen til flyprodusenten Boeing er blant dem som faller nå. Deres aksje har gått ned nærmere fire prosent onsdag.

Dow Jones-indeksen falt 500 poeng fra start onsdag, men har hentet seg noe inn og er nå drøyt 300 poeng i minus – om lag 1,3 prosent. I skrivende stund ligger den på 23.711 poeng.

Det er nesten 5000 poeng høyere enn da Trump vant presidentvalget i november 2016, men samtidig 3000 poeng lavere enn toppen som ble nådd i januar i år.

Nasdaq og Standard & Poor 500 er begge cirka én prosent ned onsdag.

Nykommeren Spotify, som ble børsnotert i New York tirsdag, faller for øvrig over fire prosent så langt onsdag. Den stengte på 149,01 dollar tirsdag.

