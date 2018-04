Dow Jones ned 500 poeng fra start mandag

Røde tall over hele linja i USA mandag.

NEW YORK (Nettavisen): Aksjemarkedene i USA starter uka med solid nedgang, etter at teknologi-selskaper får juling og frykten for handelskrig lever videre.

Dow Jones har falt over 500 poeng så langt mandag. I skrivende stund er nedgangen på rundt 550 poeng eller 2,3 prosent.

Standard & Poor 500 har også fått en rød start på uka og er ned 2,5 prosent så langt mandag.

Kina har svart på Trumps stål- og aluminiumstoll med å innføre sine egne tolltariffer på importvarer til en samlet verdi på tre milliarder amerikanske dollar, ifølge CNN. Dette gjelder til sammen 128 produkter.

Nasdaq er 200 poeng eller 2,8 prosent i minus, mye på grunn av aksjekursene til Facebook og Amazon.

Facebooks eier Mark Zuckerberg mener at selskapet vil trenge flere år på å løse personvernproblemene. Det har ikke hjulpet på kursen. Foreløpig er Facebook-aksjen ned 2,8 prosent.

Amazon har falt enda mer, faktisk over 4,7 prosent, etter at USAs president Donald Trump igjen tvitret sin påstand om at Amazon påfører postvesenet økonomisk tap, noe han foreløpig ikke har kunnet underbygge med fakta.

Trump har tidligere anklaget Amazon for å ikke betale nok skatt.

Only fools, or worse, are saying that our money losing Post Office makes money with Amazon. THEY LOSE A FORTUNE, and this will be changed. Also, our fully tax paying retailers are closing stores all over the country...not a level playing field!