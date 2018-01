Dow Jones passerer 25.000 poeng

Kort tid etter åpningstid på Wall Street torsdag passerte den amerikanske industriindeksen Dow Jones 25.000 poeng for første gang.

Rundt et kvarter inn i handelen sto Dow Jones på 25.037 poeng, opp 0,5 prosent. Den nye rekorden settes bare fem uker etter at indeksen passerte 24.000 poeng for første gang.

Standard & Poor's 500 klatret 0,3 prosent til 2.722 i New York torsdag formiddag, mens Nasdaq steg 0,2 prosent til 7.081.

Oppturen forklares blant annet med sterke amerikanske jobbtall fra privat sektor og en forlengelse av børsoptimismen knyttet til Donald Trumps omstridte skattereform.

Oljeprisen fortsetter også å stige, og ett fat nordsjøolje ble torsdag omsatt for over 68 dollar for første gang siden mai 2015.

(©NTB)

