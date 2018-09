Eiendomskongen Ivar Tollefsen varsler en massiv butikkdød i Norge

Eiendomsinvestor Ivar Tollefsen heller kaldt vann i blodet på handelsbransjen.

Ivar Tollefsens og hans selskap Fredensborg er kjent som en av de mest fremoverlente kjøperne av boligporteføljer de siste årene, skriver Estate Nyheter.

Tollefsen og Fredensborg eier nå 36.000 leiligheter i Norge, Sverige og Danmark og kjøper nærmest ukentlig opp nye utleieenheter. Tidligere i år ble det kjent at Ivar Tollefsen har eiendommer for 75 milliarder.

Torsdag denne uken gjestet Tollefsen DNBs eiendomskonferanse. Interessen for å høre Tollefsen var så stor at DNBs auditorium i bankbygget i Bjørvika var fylt til randen – og vel så det, melder Estate Nyheter.

LES OGSÅ: Tollefsen klar for Tyskland-raid (+)

Ikke overraskende var Ivar Tollefsen udelt positiv til boligeiendom, på tross av et rykende ferskt rentehopp minutter før han entret scenen.

– Jeg ser ingen alvorlige trusler for boligmarkedet. Det går ikke an å digitalisere privatboliger. Alle ønsker å ha et hjem. De fleste ønsker å bo større enn de gjør i dag. Og når man har fått den boligen man vil ha, ja – så ønsker man seg gjerne fritidsbolig.

Tollefsen ga også uttrykk for at han tror næringseiendom vil få mange gode år fremover.

– Vi ser økt effektivitet på arealbruken. Men folk trenger fortsatt kontorer for å møtes og jobbe.

– Vil bukke under

Handelsnæringen har imidlertid grunn til å føle se truet, mener han.

– Netthandel vil ta over i stadig større grad, og dermed vil de fysiske butikkene bukke under i konkurransen. Når man kan scanne foten på en 3D-printer for å finne riktig størrelse på sko, vil det ikke være noe grunn til å dra i en butikk og prøve skoen. Salgslokalene vil forsvinne.

LES OGSÅ: Mindre retailskepsis i Norge

Tollefsen viste til en artikkel på Estate Nyheter denne uken, hvor Olav Line, sjefen for Mustad Eiendom, proklamerte at Mustad-eide CC Vest skal erstattes med 90.000 kvadratmeter boliger og at handelen skal flyttes til gater og kvartalsstruktur.

Les saken: Lilleakerbyen: Vil rive CC Vest for å bygge ny by

– Mustad Eiendom tenker helt riktig. Det ligger ikke noe fremtid i parkeringshus, og jeg mener også at utvidelsen av E18 vestover er bortkastede penger. Med selvkjørende biler vil det kun være behov for én fil. I kjølvannet av dette vil også bensinstasjonene forsvinne.

Eiendomsinvestoren har tro på lager og logistikk.

– Det er naturlig, med bakgrunn i den økte netthandelen, sa Tollefsen.

Færre fotgjengere og lavere omsetning i Oslo

Les også: Bilene skal fjernes fra Oslo sentrum for å skape mer byliv, men tall fra Promenaden AS et markant fall i antall fotgjengere på Karl Johans gate. I tillegg melder butikker om fall i omsetningen.

Les flere saker i Estate Nyheter her.

Mest sett siste uken