Ekspert spår skyhøyt bud på Norwegian

Sparebank 1 tror at et nytt bud på Norwegian kan komme på mellom 13,4 og 22 milliarder kroner.

Ifølge Dagens Næringsliv spår analysesjef Lars-Daniel Westby ved Sparebank 1 at International Airlines Group (IAG) vil kjøpe hele Norwegian. Prisen per aksje vil ligge mellom 310 og 483 kroner per aksje, tror Westby.

Sparebank 1-analytikerens anslag tilsvarer en pris på mellom 13,4 og 22 milliarder kroner. Samtidig tror Jo Erlend Korsvold ved SEB Equity Research at et Norwegian-bud vil komme på nærmere 400 kroner per aksje, ifølge E24.

– De kjøper først og fremst mye gjeld, og ikke så mye markedsverdi. Det er det som muliggjør så høye bud, sier Korsvold til nettstedet.

Mandag formiddag har Norwegian-aksjen gått opp med over 10 prosent siden børsen åpnet.

Norwegian, som mandag er det mest omsatte selskapet på Oslo Børs, hadde mellom torsdag og lørdag en oppgang på hele 47 prosent.

Oppgangen ble utløst av at IAG kjøpte 4,61 prosent av selskapets aksjer. IAG vurderer nå om de skal legge inn et formelt bud på hele flyselskapet.

Selv om styret ikke skulle ønske å selge, må de vurdere bud som kommer inn og gi en anbefaling til aksjonærene om de bør takke ja eller nei, ifølge DN. Om et bud er høyt nok, er det vanskelig for styret å ikke anbefale et bud, siden de må ta hensyn til alle aksjonærene.

Fredag sa Bjørn Kjos, Norwegians administrerende direktør og største eier, at han tidligere ikke har vurdert å selge.

– Det finnes et ordtak om at til den rette prisen er alt til salgs, men det har jeg faktisk aldri vurdert. Min ambisjon har vært å drive Norwegian og få fram de verdiene så aksjonærene skal ha noe igjen for å satse på Norwegian, sa han til E24.

(©NTB)

