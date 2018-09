Ekspertene fikk bakoversveis av parets forbruk: - Er helt latterlig

«Luksusfellen»-ekspertene kunne nesten ikke tro det de så.

Tobarnsforeldrene Christer (24) og Marikken (22), fra Askøy, har hatt et enormt pengeforbruk de siste årene, som har ført dem i en økonomisk knipe. Christer satt med en gjeld på over 660.000 kroner, utenom boliglånet, og hadde holdt store deler av beløpet skjult for samboeren.

Christer hadde nemlig tatt opp et forbrukslån på 150.000 kroner og prøvde å holde lånet hemmelig. Da Marikken fikk nyss om det store beløpet forklarte Christer at han hadde fått akkordpenger fra jobben.

Da det viste seg å være løgn ble Marikken nødt til å be Christer foreta seg noe, hvis forholdet deres skulle vare. De bestemte seg for å kontakte «Luksusfellen»-ekspertene.

Økonomisk rådgiver Hallgeir Kvadsheim og «Luksusfellen»-ekspert Lene Drange, fant raskt ut at det stod verre til med økonomien deres, enn paret først antok.

«Luksusfellen»-ekspertene fant ut at paret skyldte over en million kroner til sammen, medregnet boliglånet på rundt 330.000 kroner.

- Hun har også akseptert det

Drange kunne også fortelle hvordan dårlig økonomien kan prege et forhold og røper at det er langt flere mennesker som er i akkurat samme båt som Christer og Marikken.

- Det er vanskelig, men det er et problemet som mange andre sliter med. De har vært hemmelige med hvor pengene har kommet fra, og hun har også akseptert at de har brukt de pengene felles. De klarte ikke å snakke sammen uten å krangle om det og slikt blir det dårlig stemning av, sa Lene Drange til Nettavisen.

I videoen over poengterte Drange at det var tydelig at Marikken følte seg sveket av Christer, da han holdt mye av gjelden han skyldte hemmelig.

Les også: «Luksusfellen»-eksperten: - Du prioriterer utseendet framfor barna

- Det er så latterlig

«Luksusfellen»-ekspertene fant også ut at Marikken hadde opparbeidet seg mye gjeld. Med kredittkort- og forbrukslån stod hun oppført med over 100.000 kroner i gjeld.

Under programmet ble paret konfrontert med hvor mye penger de bruker i måneden. De fikk vite at de bruker 20.000 kroner på mat og 25.000 kroner på «annet», som går under mobiltelefonabonnent, oppussing, solarium og andre ting.

Totalt sett hadde Christer og Marikken et forbruk på 95.000 kroner i måneden.

- Det er så latterlig mye penger. Jeg har ikke ord, sa ekspert, Lene Drange, under programmet.

OPPGITT: Lene Drange meddelte at det er veldig vanlig for kjærester å krangle om økonomi.

Visste ikke hvem han hadde lånt 150.000 av

EKSPERT: Hallgeir Kvadsheim har jobbet for Luksusfellen i ti år. Han synes det var helt horribelt å tenke på hvor mye penger Christer og Marikken brukte i måneden.

Paret hadde heller ikke betalt ned på fellesgjelden i borettslaget på elleve måneder, eller strømregninger på ni måneder og lå etter på barnehagebetalingene. Christer fortalte under programmet at han begynte å låne penger i tidlig alder.

- Jeg har lånt penger på kredittkort, forbrukslån, sånne SMS-lån. Det begynte allerede da jeg var 19, da min bror viste meg hvordan jeg skulle få mitt første kredittkort, forklarte Christer under programmet «Luksusfellen», som sendes onsdag kveld på TV3.

I tillegg husket han ikke hvem, eller hvor han hadde fått forbrukslånet sitt på 150.000 kroner fra. Det fikk økonomisk rådgiver Hallgeir Kvadsheim fra «Luksusfellen» til å stusse.

- Tenk å ha lånt 150.000 som han ikke aner hvem han har lånt av. Det er jo helt utrolig!

- Utrolig vanlig med forbrukslån

Drange kunne fortelle Nettavisen at det er veldig vanlig at nordmenn tar opp et stor forbrukslån for å skylde penger til en bedrift, slik at man har bedre kontroll, men det er ofte et stort problem.

- Det er utrolig vanlig. Mange (bedrifter som kan gi ut lån) kaller det en refinansieringsplan, som brukes til å betale tilbake annen gjeld. Har man flere lån så vil man gjerne samle alt, men man sjelden har oversikt over gjelden når man kommer til det punktet, sa Drange.

Hvordan det vil gå med Christer og Marikken i «Luksusfellen», kan du se i kveldens episode klokken 20.30 på TV3.



Mest sett siste uken