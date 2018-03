Eksperter: - Mange bør ta rentegrep nå

Renteregningen til mange vil øke kraftig hvis renten blir hevet slik Norges Bank anslår. Du kan sjekke din regning her.

- Veldig mange bør ta grep nå. Når det kommer så sterke signaler på at renten skal opp etter sommeren, må du ta inn over deg hva det kan bety for din økonomi, sier Elin Reitan, forbrukerøkonom i Nordea, til Nettavisen.

Norges Bank hevet torsdag rentebanen og signaliserte at den første rentehevingen siden 2011 kommer etter sommeren. Samtidig anslår de at styringsrenten vil stige med i hvert fall 1,5 prosentpoeng innen utgangen av 2021, altså om under fire år.

Kan stige mye

Har du et lån på tre millioner kroner, betyr det at rentekostnadene dine vil øke med nærmere 50.000 kroner, hvis Norges Banks hovedanslag slår til.

Men det er viktig å ta høyde for at renten kan stige betraktelig mer enn det.

Innenfor rentebanen åpner Norges Bank for at renten kan være på 4,7 prosent om under fire år. Da øker rentekostnadene ved det samme lånet på tre millioner kroner til hele 126.000 kroner i året, altså over 10.000 kroner i måneden.

Les også: Norges Bank spår kraftig økning i boliglånsrenten

Du kan teste hvor mye din regning blir ved Norges Banks mest sannsynlige og høyeste anslag her.

Hvor mye har du i lån?

Velg en renteheving: Renten stiger med 1,6 prosentpoeng

Renten stiger med 4,2 prosentpoeng Regn ut

Les også: Olsens prognose: Du må betale 60.000 mer i året for et boliglån på 4 millioner kroner

- Det er snakk om mye penger som må betales hver måned. Selv én renteoppgang vil merkes og mange har nok ikke reflektert så mye over dette som de kanskje burde, sier Reitan.

Har aldri opplevd renteoppgang

Reitan mener det nå er på tide at de gjør det.

- Mange har dratt den økonomiske strikken langt når de har kjøpt bolig, ikke bare de unge, men også eldre som har kjøpt et større hus og lånt opp til maks. Da vil det svi ved en renteoppgang, sier Reitan.

Privatøkonomiekspert Hallgeir Kvadsheim er enig i at mange ikke er forberedt på en stigende boligrente.

- Det er flere hundre tusen boligkjøpere som aldri har opplevd en boligrente over fire prosent og selv det er en lav rente. Det er en hel generasjon som ikke har opplevd noe annet enn lav rente og stigende boligpriser og har en tendens til å tro at det er normalt, sier han til Nettavisen.

Han mener mange bør ta grep nå for å sikre seg mot rentesmellen.

- Folk bør sørge for at de har en buffer. Noen bør også vurdere å binde renta, sier Kvadsheim.

Les også: Nordmenn kan få rentesmell på 110 milliarder kroner - i året

Vil påvirke rentesettingen

Sentralbanksjef Øystein Olsen i Norges Bank understreker at de er fullt klar over at en renteøkning vil ha en kraftig påvirkning på norske husholdninger.

- Gjeldsbelastningen er høy, så derfor biter en renteøkning hardt. Men det tar vi hensyn til i våre analyser, sier sentralbanksjefen til Nettavisen.

Han understreker imidlertid at andre ting går så bra i norsk økonomi at de fleste bør takle oppgangen.. Blant annet venter sentralbanksjefen et sterkt jobbmarked og gode lønnsoppgjør i årene fremover.

- Andre ting vil vokse langs den samme banen som renten. Hvis ting skulle endre seg på de områdene, vil det naturligvis påvirke rentesettingen, sier Olsen.

Les også: Eksperter: - Disse bør binde renten nå

Han viser til at bankene skal teste alle låntakere for å se om de tåler en reneheving på fem prosentpoeng før de låner dem penger.

- Sammenliknet med den testen som bankene utfører før de låner penger, så er en rentehevingen ganske moderat og den kommer over flere år, sier Olsen.

Kutte i forbruket

Hverken Reitan eller Kvadsheim mener imidlertid det er så enkelt.

- Problemet er at folk har økt forbruket i takt med rentefallet. Derfor har bufferen forsvunnet litt. Det er veldig lett å legge seg til en flottere livsstil, men det er vanskeligere å kutte på krava etterpå, sier hun.

Kvadsheim viser på sin side til at bankene har lagt til grunn et forholdsvis stramt forbruk når de tester for renteoppgang.

- Jeg tror mange vil finne at et så stramt forbruk som bankene legger opp til ikke er til å leve med, sier Kvadsheim.

Reitan mener folk bør ta tak i forbruket sitt allerede nå, i hvert fall de som følger de er i faresonen.

- Bruker du opp lønnen før du får nest på konto, må du ta grep. Nå har vi nytt godt av lavere renter og rentenedgang i lang tid og mange har økt forbruket i takt med rentenedgangen. De har lagt seg til en flottere livsstil og brukt opp overskuddet i lommeboka, sier Reitan.

Hun mener det er er mange ting folk kan gjøre allerede.

- Folk bør kutte i i forbruket. Du bør kanskje ikke gå bananas i sommerferien, slik at du går masse kredittkortgjeld som kommer til forfall rundt samme tid som rentehevingen kommer. Du kan spare mye selv med små grep, sier Reitan.

Mest sett siste uken