Eksperter: Disse seks Black Friday-tabbene må du unngå

Black Friday er like rundt hjørnet og det bugner med gode, og ikke fullt så gode, tilbud. Her er ekspertenes seks tips til hva du bør unngå på den store shoppedagen.

1. Bruke for mye penger

En undersøkelse fra Danske Bank viser at seks av ti personer sier de har brukt for mye penger på Black Friday. Det gjelder spesielt yngre som går i denne fellen.

- Det er forståelig at dette skjer fordi det er lett å bli revet med. Det gjelder å ha litt selvkontroll når man er ute i butikkene, sier Anne Motzfedt, forbrukerøkonom i Danske Bank, til Nettavisen.

Også Elin Reitan, forbrukerøkonom i Nordea, opplever at dette er et problem.

- Det er fort gjort at man blir stresset når man blir bombardert med Black Friday-tilbud. Det påvirker folk til å gjøre ting man angrer på, sier hun til Nettavisen.

2. Ikke planlegge kjøpene

Dette er relatert til den første tabben. Hvis man ikke har planlagt hva man vil kjøpe, er det fort gjort å bruke for mye penger.

Både Motzfeldt og Reitan anbefaler derfor folk å sette opp en plan for hva du skal kjøpe.

- Mitt råd er å lage et budsjett eller skrive opp hvor man skal bruke og passe på at man ikke går over det, sier Reitan.

3. Ikke sjekke om varene faktisk er på tilbud

Selv om mange varer er billige på Black Friday, er det også mange som slett ikke er det. Ifølge Prisjakt.no stiger tre prosent av varene med ti prosent eller mer på dagene før eller på Black Friday. I noen tilfeller er dermed varene rett og slett dyrere på Black Friday enn resten av året.

- Det man bør gjøre er å sjekke prishistorikken på disse produktene. Hvis ikke kan man gå på en smell, sier Are Vittersøe, daglig leder i Prisjakt, til Nettavisen.

Vittersøe påpeker at selv om butikkene reklamerer med en høyere førpris, er det ikke sagt at det er noen røverkjøp.

-Det er lett og la seg blende av den prosentvise nedgangen. Noen produkter er veldig ofte på tilbud eller har vært billigere før, sier Vittersøe.

4. Kjøpe bare fordi det er billig

Det er fort å bli sittende igjen med ting om man ikke trenger, men som man kjøper bare fordi det er billig.

- Man kjøper ting man ikke trenger og så sitter man ting man ikke vil bruke. Derfor er det viktig å ha en handleliste, sier Motzfeldt.

Reitan i Nordea advarer også mot å kjøpe noe bare fordi det er billig.

- Man ender fort opp med å kjøpe ting som ikke passer eller som vi har fra før. Igjen handler det om å spørre seg om jeg hadde kjøpt det hvis det ikke var på tilbud. Hvis svaret er nei, ville jeg ikke ha kjøpt det, sier Reitan.

5. Ikke kjøpe julegaver

Opprinnelig er Black Friday ment som starten på julehandelen, men tallene til Danske Bank viser at nordmenn i all hovedsak ikke bruker Black Friday til å handle billige julegaver. Da går man glipp av en god mulighet, mener Motzfeldt.

- Da slipper du stresse rundt i desember, pluss at du kan spare noen kroner på julegavebudsjettet, sier hun.

6. Bli lurt av svindlere

Black Friday er i stadig større grad de senere årene blitt sett på som en mulighet for online-kriminelle. I mange tilfeller oppretter de butikker som ligner på kjente nettbutikker og selger falske varer eller stjeler kortdetaljene dine.

- Det er blitt et utbredt problem, og noe man må være klar over, sier Elin Reitan.

Hun sier at man bør passe på at lenken til butikken er riktig og generelt være på vakt.

- Er tilbudet for godt til å være sant, så er det kanskje det, sier hun.

