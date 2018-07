Eksplosiv etterspørsel etter boliger i utlandet

Stadig flere nordmenns ønsker å kjøpe fritidsbolig i utlandet. På to år er etterspørselen tredoblet, skriver Finansavisen.

(Estate nyheter): Det er i dag rundt 90.000 norske husholdninger som sier de eier bolig i utlandet, ifølge Prognosesenteret.

Partner Bjørn-Erik Øye i Prognosesenteret sier til Finansavisen at det for første gang er en situasjon der interessen for å kjøpe bolig i utlandet har passert etterspørselen i Norge.

Det Stigningen i etterspørsel begynte for alvor våren 2016, forteller Øye. Stive priser i den norske skjærgården trekkes fram som årsak.

– Da var det 0,9 prosent som oppga at de hadde tanker om å kjøpe noe i utlandet i løpet av tre år. Nå, våren 2018, er det 3,4 prosent. Det er omtrent det samme som 80.000 husholdninger. Det er altså over tre ganger så mange som planlegger å kjøpe fritidsbolig i utlandet nå som for to år siden, sier han til avisen.

Han får støtte fra administrerende direktør Agnar D. Carlsen i Norsk Megling International, som sier forskjellen fra i fjor er stor. Av Carlsens kunder kjøper omkring 60 prosent bolig i Spania. Han mener eiendomsmarkedet i Sør-Europa generelt har tatt seg opp igjen.

– Prisene er på vei opp igjen etter finanskrisen. Spesielt i Spania, men også i Frankrike og Italia, sier han.

