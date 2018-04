Eksplosiv vekst for bruken av netthandel i Norge

Normenn handler for over 21 milliarder kroner i året.

I fjor opplevde norske nettbutikker en vekst i salget på hele 13,5 prosent, etter å ha omsatt for ovver 21 milliarder kroner.

- Dette salget tilsvarer at hver nordmann handlet detaljvarer for over 4000 kroner i norske nettbutikker i fjor. Det er særlig salg av elektriske artikler og spesialisert vareutvalg som bidrar til veksten. I 2017 sto nettbutikkene i Norge for litt over 4 prosent av den totale detaljhandelen i landet, skriver NTB.

Netthandelen er likevel relativt liten sammenlignet med den totale detaljomsetningen i Norge, som i fjor var på 488 milliarder kroner - en vekst på 2,5 prosent fra 2016.

