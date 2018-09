Elbil for familien med over 1000 HK kommer i 2019

Med over 1000 hestekrefter skal elbilen FF 91 flytte seg fort.

Da Faraday Future introduserte sin første bil designet for masseproduksjon i 2017, vakte den oppmerksomhet. Den skal levere 1050 hestekrefter og null til 100 på 2,4 sekunder. Og da snakker vi altså om en stor familiebil fylt med en rekke nye finesser. Selskapet gjør et poeng av å produsere bilene i California for å være nær den teknologiske utviklingen.

Dette blir en luksusbil og prislappen er anslått til 300.000 dollar, skriver Autoweek. Det blir cirka 2,5 millioner norske kroner.

Elbilens rekkevidde skal være på 378 kilometer etter EPA-standarden, og en ladehastighet på 80 mil i timen, sto det i pressemeldingen.

Etter en periode med økonomiske problemer er selskapet nå igang med produksjon. Etter planen skal de første bilene komme på markedet i første kvartal av 2019.

I slutten av juni opplyste selskapet at det nå har fått to milliarder dollar i kapital. Kinesiske Evergrande Health har kjøpt 45 prosent av selskapet, skriver FF på sin hjemmeside.

På selskapets hjemmeside forteller FF at de er igang med å lage en produksjonslinje for bilen ved fabrikken i California. I dag jobber cirka 2000 personer i selskapet, inkludert 1200 personer i USA.

I slutten av juli offentliggjorde selskapet bilder av det første fabrikkproduserte karosseriet av FF 91.

- FF begynner å en aggressiv ansettelsesprosess, inkludert over 1000 nye ansettelser de neste seks månedene, skriver FF på sin hjemmeside.

