Elektronikk-kjede deler ut 40.000 sykler

Elektronikk-kjeden Power deler ut tusenvis hybridsykler.

Tilbudet er en del av «sykkel på kjøpet»-kampanjen som kjeden kjører i disse dager.

Sykkelen deles kun ut til kunder som kjøper utvalgte varer. Den skal ha en verdi på 2000 kroner, og den skal kunne brukes til nær sagt alt.

– Er dette en bra sykkel?

– En god sykkel for både herre, dame og ungdom som er velegnet til tur, transport og fritid, skriver markedssjef Elizabeth Gill i Power på E-post til Nettavisen.

Tohjulingen leveres med 18 gir fra Shimano. Rammestørrelsen er 51 centimeter og 26 tommer hjul.

Leveres flatpakket



På spørsmål om hvordan kjeden kan dele ut en sykkel til 2000 kroner på eksempelvis en vare som koster 799 kroner svarer hun:

– Power har kjøpt inn 40.000 i år og når vi kjøper inn så store partier, så gir dette også en veldig god pris, skriver hun.

Sykkelen blir levert flatpakket, men kunden kan få den ferdig montert for 300 kroner.

– Butikkene har forberedt seg og er klare for å ta imot 1000-vis av kunder som vil komme strømme til butikkene under denne kampanjen, fortsetter Elizabeth Gill i Power.

Ble slaktet



Power hadde den samme kampanjen i 2017- Sykkelen som da ble levert ut fikk slakt.

Sykkelekspertene Adresseavisen var i kontakt med var ikke i tvil om at den med jevnlig bruk kun hadde én sesongs levetid, før det var behov for store reparasjoner.

Flere av verkstedene påpekte at komponentene var så dårlige at de kunne utgjøre en fare for en voksen syklist.

Power stilte seg uforstående til kritikken, og viste til at de hadde veldig få tilbakemeldinger på feil eller mangler på sykkelen.

