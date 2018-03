Elever over hele USA forlot klasserommene i protest

Over 3000 skoler var involvert i protesten mot våpenlovene i USA.

NEW YORK (Nettavisen): Hundrevis av elever fra skoler i og rundt hovedstaden i USA reiste onsdag inn til Washington DC for å stå i taushet med ryggen til Det hvite hus i 17 minutter.

Dagen før ble 7000 tomme sko plassert utenfor Kongressen, for å markere antall barn som er drept av skytevåpen i USA siden skoleskytingen i Newtown i 2012.

Det antas at rundt 150.000 elever fra drøyt 3000 skoler deltok i onsdagens protest.

De ønsker ifølge CNN at Kongressen vedtar forbud mot AR-15 og lignende typer gevær, krav om en universell bakgrunnssjekk av kjøpere og lover som gjør det enklere å ta våpnene fra folk som viser forstyrrende eller voldelig oppførsel.

Over hele USA satt og sto elever i taushet i 17 minutter til minne om ofrene for skoleskytingen i Parkland i Florida for nøyaktig én måned siden.

Her i New York City ble ofrenes navn lest opp.

- Det er vår tid som generasjon for å reise oss og forandre det uforanderlige, og jobbe for det som er riktig. Vi er den ekte tause majoriteten og vi vil ikke lenger være tause, sa 17 år gamle Porter Hughes til sine medelever ved Lapeer High School i Michigan.

Mens demonstrasjonene pågikk, postet våpenlobbyistene i NRA et bilde av at gevær med teksten «Jeg vil kontrollere mine egne våpen, takk». NRA har saksøkt delstaten Florida etter at guvernør Rick Scott nylig signerte en lov som hever aldersgrensen for våpenkjøp fra 18 til 21 år der.

President Donald Trump har signalisert at han foreløpig ikke vil heve aldersgrensen for våpenkjøp, men heller utbedre bakgrunnssjekkene og bevæpne lærere.

