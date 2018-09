Elon Musk blir saksøkt for bedrageri

Finanstilsynet i USA har saksøkt Tesla-sjef Elon Musk for bedrageri etter at han i august tvitret at han vurderte å ta Tesla av børsen.

– Vurderer å gjøre Tesla privat til en pris på 420 dollar per aksje. Har sikret finansiering, skrev Musk i en Twitter-melding 7. august.

Tesla-aksjen steg med nesten 11 prosent samme dag etter at meldingen ble lagt ut, men et par uker senere sa Musk at han hadde droppet planene om å ta Tesla av børs.

Torsdag leverte USAs finanstilsyn inn et søksmål mot Musk hvor de skriver at Tesla-sjefen ikke hadde diskutert eller gjort noen avtale om kjøp av Tesla. De mener derfor at han førte investorer bak lyset med sine kommentarer.

Finanstilsynet ber retten om å forby Musk i å lede børsnoterte selskaper. Dersom de får medhold i dette vil ikke Musk kunne lede Tesla så lenge selskapet er børsnotert. De ber også om at han ilegges bøter.

Tesla-aksjen falt torsdag 10 prosent, og har med det falt 25 prosent etter at Musk la ut Twitter-meldingen.

(©NTB)

Am considering taking Tesla private at $420. Funding secured. — Elon Musk (@elonmusk) 7. august 2018

Shareholders could either to sell at 420 or hold shares & go private — Elon Musk (@elonmusk) 7. august 2018





Les mer: Elon Musk sier han vurderer å ta Tesla av børs

Mest sett siste uken