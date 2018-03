Elon Musk har slettet Facebook-sidene til Tesla og SpaceX.

Entreprenøren svarte på oppfordringer fra brukere som er misfornøyde med Facebook i kjølvannet av Cambridge Analytica-saken.

NEW YORK (Nettavisen): Mange mennesker i USA har oppfordret brukere til å slette sine kontoer på Facebook etter at det ble kjent at selskapets innsamlede data om dem er blitt brukt politisk via selskapet Cambridge Analytica, som har koblinger til Donald Trumps valgkamp og kanskje også til Russland.

Fredag morgen responderte Tesla-gründer Elon Musk på en post om dette på Twitter med spørsmålet «Hva er Facebook?», skriver CNN.

Da Musk ble spurt av en person der om han var villig til å fjerne facebooksiden til SpaceX, et annet prosjekt Musk jobber med, svarte han at han ikke engang visste at SpaceX hadde en facebookside, men at han ville slette den.

På spørsmål om han var villig til å slette Tesla-siden også, svarte Musk:

- Definitivt. Den ser ikke bra ut uansett.

Nå er begge sidene slettet fra Facebook. De hadde ifølge CNN over to millioner følgere hver.

- Jeg bruker ikke Facebook og har aldri gjort det, så jeg anser meg ikke som en martyr eller dette som et tilbakeslag for selskapene mine. Vi annonserer heller ikke og betaler ikke for støtte, så … bryr meg ikke, skriver Musk på Twitter.

Da han ble spurt om Facebook-eide Instagram, var ikke Musk like kategorisk.

Instagram’s probably ok imo, so long as it stays fairly independent. I don’t use FB & never have, so don’t think I’m some kind of martyr or my companies are taking a huge blow. Also, we don’t advertise or pay for endorsements, so … don’t care. — Elon Musk (@elonmusk) 23. mars 2018

Facebooks aksjekurs har falt over to prosent fredag og er i skrivende stund nede i 161 dollar. Fredag 16. mars var den oppe i 185 dollar.

Facebook har dermed falt 540 milliarder kroner, eller 13 prosent, i verdi på bare én uke.

Mest sett siste uken