Elon Musk prøvde seg på en aprilsnarr - dagen etter sank aksjekursen med 7,1 prosent

Ikke alle tok Tesla-gründererens aprilspøk.

Mars måned ble den dårligste på syv år for Tesla-gründer Elon Musk, med et fall i aksjekursen på 22 prosent, skriver Dagens Næringsliv.

Ifølge analytiker John Thompson i Vilas Capital Management, vil Tesla være konkurs innen fire måneder - med mindre «Musk trekker en kanin opp av hatten sin». Det uttalte Thompson til Marketwatch.

Musk har ikke ønsket å kommentere ryktene, men prøvde seg i stedet på en aprilsnarr på Twitter søndag:

«Til tross for intense forsøk på å samle inn penger, inkludert et kjempesalg av påskeegg, må vi beklageligvis melde at Tesla har gått totalt og fullstendig konkurs. Så konkurs at du ikke vil tro det.»

Tesla Goes Bankrupt

Palo Alto, California, April 1, 2018 -- Despite intense efforts to raise money, including a last-ditch mass sale of Easter Eggs, we are sad to report that Tesla has gone completely and totally bankrupt. So bankrupt, you can't believe it. — Elon Musk (@elonmusk) 1. april 2018



Lenger ned i tråden la Musk til et bilde av seg selv der han skrev følgende:

«Elon ble funnet bevisstløs blant en Tesla modell 3, omgitt av «Teslaquilla»-flasker, med synlige spor av tårer nedover kinnene sine. Dette er ikke en fremtidsrettet uttalelse, for hva ville egentlig vært poenget?»

Elon was found passed out against a Tesla Model 3, surrounded by "Teslaquilla" bottles, the tracks of dried tears still visible on his cheeks.



This is not a forward-looking statement, because, obviously, what's the point?



Happy New Month! pic.twitter.com/YcouvFz6Y1 — Elon Musk (@elonmusk) 1. april 2018

Men aprilspøken gikk ikke helt som planalgt for Tesla-gründeren. Mandag morgen hadde nemlig aksjekursen sunket med 7,1 prosent i morgenhandelen.

Heldigvis varte ikke nedturen så lenge. Allerede mandag kveld har aksjen hentet seg inn i igjen, ned 5,5 prosent siden 29. mars.

