Elon Musk sier han vurderer å ta Tesla av børs

Elon Musk skal ha funnet en investor som er villig til å kjøpe aksjene.

Elon Musk er toppsjef og største aksjonær i Tesla. I en melding på Twitter sier Musk at han vurderer å la Tesla bli et privat selskap, og at han har sikret en investor som er villig til å kjøpe aksjene til kurs 420 dollar.

Før meldingen var aksjekursen 342 dollar. Nyheten gjorde at kursen raskt steg til 371 dollar, skriver CNN Money.

Elbilprodusenten Tesla fikk et rekordstort underskudd på nær 5,9 milliarder kroner i andre kvartal. Bedre fremtidsutsikter gjør likevel at aksjeverdien stiger.

I juli lyktes Tesla flere ganger i å produsere 5.000 Model 3-biler i løpet av en uke. Nå håper Musk å kunne produsere 6.000 biler av denne modellen ukentlig innen slutten av august, mens målet om 10.000 skal nås en gang i løpet av 2019.

Flere analytikere mener at Tesla er verdsatt for høyt. Mange har også shortet aksjene. Det betyr at de vedder på at kursen vil gå ned. En av investorene som har satset på at Tesla-aksjen går ned, er investor og porteføljeforvalter Jan Petter Sissener.

Les egen sak: Jan Petter Sissener satser 50 millioner på Tesla-smell

Am considering taking Tesla private at $420. Funding secured. — Elon Musk (@elonmusk) August 7, 2018

Mest sett siste uken