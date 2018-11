En av fire nordmenn deler passordet

Bank advarer: - Vi har hatt eksempler der personer har forsøkt å tappe kontoen til eks-partnerne sine.

Over fire av ti nordmenn har delt sine personlige passord, som for eksempel passordet til epostkontoen, nettbanken eller mobiltelefonen sin eller PIN-koden til bankkortet sitt, med andre.

Én av fire har delt sine personlige passord med partneren sin, mens nær to av ti med familie eller venner de har en nær relasjon til.

Det viser en spørreundersøkelse som YouGov har gjennomført for Nordea. 837 personer var med i undersøkelsen.

- Du bør verne om dine personlige passord, og unngå å gi de ut til andre. Selv til personer som står deg nær, sier forbrukerøkonom Elin Reitan i Nordea til Nettavisen.

Nettavisen har tidligere skrevet om hvor galt det kan gå hvis du ikke passer på din BankID.

Endte i tragedie



En kvinne ble dømt i Oslo tingrett til å betale over 1 million kroner i renter og avdrag på lånet hennes eksmann tok opp med hennes BankID. Mannen var dømt for svindelen, men hadde ikke penger og bankene krevde kvinnen for penger med rettens velsignelse. Årsak: Hun hadde ikke beskyttet passordene godt nok.

En annen kvinne fortalte i Nettavisen at hennes mann tok opp lån i hennes navn, og tok sitt eget liv etter at han fortalte om ugjerningen og meldte seg for politiet.

Forsøkte å tømme eksens konto



- Vi har hatt eksempler der kunder har gitt fra seg personlige passord til partnerne sin, som etter et brudd har forsøkt å tappe kontoen til eks-partnerne sin, sier forbrukerøkonom Reitan.

Undersøkelsen viser at kvinner deler noe mer enn menn: 44 prosent av kvinner, og 38 prosent av menn svarer at de har delt personlige passord med enten partneren eller nær familie eller venner.

Det er de yngste som er mest åpen om å dele sensitiv informasjon. Halvparten av de mellom 26 og 39 år medgir at de har delt sensitive opplysninger. 47 prosent av de mellom 18 og 25 år, 36 prosent av de mellom 40 og 54 år og 33 prosent av de mellom 55 og 65 år svarer at de har gjort det samme.

Sammenligner vi landsdeler, er det folk i Trøndelag og Nord-Norge som passer best på passord (63 prosent har aldri delt passord), mens blant sørlendinger svarer under halvparten (49 prosent) at de aldri har delt passord.

Les også: Slik lager du et sikkert passord

Pass på mobilen



- Uansett hvor mye du stoler på vedkommende bør du holde dine personlige opplysninger hemmelig. Oppgi aldri dine personlige koder som sikkerhetskoder til BankID, passord eller PIN-koder til venner, familie, kolleger, bedrifter eller andre som spør etter dem. Det er en god grunn til at dette er personlig og privat informasjon, sier Reitan og legger til:

- Husk også at med koden til mobilen din kan andre få tak i andre personlige opplysninger om deg. Havner din mobil i feil hender kan for eksempel lånesøknader blir sendt i ditt navn, eller dine private bilder, SMS- eller e-postsamtaler kan spres.

