En grunnløs asylsøker koster Norge 325.000 kroner

En asylsøker, uten gyldig grunn til opphold, som sendes hjem med tvang, koster i gjennomsnitt 325.000 kroner fra ankomst til utreise.

Nigeria er på avslagstoppen, skriver Vårt Land fredag (krever abonnement). Avisen opplyser at det er Justisdepartementet som har foretatt regnestykket etter at Frp-politiker Kari Kjønaas Kjos sendte inn spørsmål til innvandringsminister, og partikollega, Tor Mikkel Wara.

Spørmsålet lød: «Hva koster en asylsøker, uten gyldig grunn til opphold, i gjennomsnitt fra ankomst til utreise?»

Av de 325.000 kronene som svaret lyder på går 31.000 kroner med til utgifter til registrering i Politiets utlendingsenhet og saksbehandling

i Utlendingsdirektoratet.

20.000 kroner går til klagebehandling på avslått asylsøknad.

140.000 kroner er utgifter i asylmottak per voksen enslig beboer med avslag, per år.

94.900-171.300 kroner er utgifter til tvangsretur, utført av Politiets utlendingsenhet.

Dette er «anslagsvise utgifter» presiserer Warai sitt svar, skriver Vårt Land.

- Dette er forferdelig mange penger, penger som vi bare kaster bort på personer som ikke skal være her, sier Kjønaas Kjos til Vårt Land.

Nestlederen i Stortingets kommunalkomité mener det er særlig ille at Norge bruker så store summer per grunnløs asylsøker bare for til slutt å fortelle dem at «du skal ikke være her». Kjønaas Kjos mener at Norge heller skulle brukt pengene i de områdene der de aller fleste flyktningene oppholder seg.

