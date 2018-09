En halv million mennesker er borte fra Karl Johan

Etter at byrådet fjernet parkeringsplassene, har antallet besøkende på Karl Johan falt kraftig. Det får konsekvenser for sentrumshandelen i Oslo.

- Jeg hadde trodd at et byråd med Arbeiderpartiet i spissen ville vært opptatt av arbeidsplasser, men det virker det ikke som de er, sier Carl Erik Krefting til Nettavisen.

Krefting er styreleder for Byfolk, interesseforeningen for gårdeiere med eiendommer i Oslo sentrum og til daglig sjef for Søylen Eiendom. Han er en av Oslos største eiendomsinvestorer, med eiendommer både på Karl Johan, Aker Brygge og Grünerøkka.

Les også: Nå fjernes p-plassene i Oslo sentrum

Etter at det sittende rødgrønne byrådet i Oslo fjerner fjernet 350 parkeringsplasser i sentrum i fjor sommer, merker han imidlertid en kraftig nedgang i antallet besøkende i kjernen av hovedstaden.

KONGEN AV KARL JOHAN: Carl Erik Krefting er eiendomsinvestor og milliardær. Han har fått æren for å få merker som Gucci, Hérmes, Bottega Veneta og Louis Vuitton til Norge. Promenaden AS, luksusbutikkene rundt Karl Johan, solgte han imidlertid i 2015.

- Miljøhensyn er selvsagt positivt, men at det faktum at det går ut over butikkomsetning og arbeidsplasser er ikke noe det sittende byrådet bryr seg om, sier Krefting.

Fjerningen av parkeringene var en del av MDGs prestisjeprosjekt «Bilfritt byliv», som skulle gjøre Oslo til en grønnere by.

Les også: «Kontoret» som har erstattet p-plasser koster en kvart million - men du vil slite med å jobbe der

Hver tiende borte

Så langt i år har 500.000 færre personer besøkt den sentrale delen av Karl Johan, det såkalte «Promenaden-området», seks kvartaler langs Karl Johans gate fra Stortinget ned til Stortorvet. Det viser tallene til Promenaden Management som Nettavisen har fått tilgang til, basert på tellinger med varmesøkende kameraer.

En nedgang på 500.000 innebærer at nesten hver tiende person er borte fra Norges hovedgate så langt i år. Hvis utviklingen holder seg ut året, vil nedgangen være på 1,2 millioner besøkende, gitt den erfaringsmessig store trafikken i november og desember.

Krefting mener det er ingen tvil om at det er fjerningen av parkeringsplasser, som var en del av Oslo-byrådets satsing «Bilfritt byliv», er grunnen til det kraftige fallet.

Les også: Maling-tabbe: MDG-toppene svidde av nesten 700.000 kroner på disse prikkene

Fakta: Bilfritt byliv

Bilfritt byliv er et prosjekt for å gjøre Oslo til en «grønnere og mer levende by».



Gjennom programmet vil Oslo kommune aktivisere flere områder i byen og bidra til økt byliv i sentrum.



For å oppnå dette har byrådet fjernet parkeringsplasser langs gatene og redusert gjennomgangstrafikk.



I stedet legges det opp til flere sitteplasser, sykkelveier, lekeplasser osv.



Sommeren 2017 fjernet kommunen om lag 350 gateparkeringsplasser i sentrumssonen. I 2018 vil de resterende ikke-regulerte kommunale parkeringsplassene fjernes. Kilde: Oslo kommune

- Det er bare butikkene i kjernen av i Oslo sentrum, altså området rundt Stortinget, som har en slik nedgang. For Norge generelt er varehandelen opp 2,5 prosent så langt i år. Vi kan dokumentere at dette har ingenting med ting som netthandel å gjøre, sier Krefting.

Målingene fra Promenaden går tilbake til februar 2017, altså før parkeringsplassene ble fjernet i fjor sommer.

- Det har vært mye synsing rundt Byfritt byliv, men dette er første gang vi kan legge frem helt konkrete, håndfaste opplysninger om utviklingen, sier Krefting.

Les også: Siv Jensen om Oslo-byrådet: - Jeg begriper ikke hva de holder på med

- Parkering avgjørende

Han viser til at Promenaden-området har en samlet butikkomsetning på 2,2 milliarder kroner, 0,5 prosent av all detaljomsetning i butikk i Norge. Det er 1.200 butikkansatte i området.

- Steder som Aker brygge er fått et løft de siste årene. Kan det handle om at man handle slike steder i stedet for på Karl Johan?

- Jeg er så heldig at jeg er stor aksjonær i Norwegian Property (som eier mye av Aker Brygge). Der har vi økning i omsetningen, men der er det heldigvis også parkering, sier Krefting.

HANDLEMEKKA: Promenaden-området, området rundt Karl Johan fra Akersgata til Møllergata/Kongens gate, er et av Norges største, og det mest sentrale, shopping-området i Oslo. Det inkluderer blant annet kjøpesentrene Høyer og Steen og Strøm.

Les også: Høyre frykter spøkelsesby i Oslo når bilene fjernes

- Så du mener parkeringen er den avgjørende forskjellen?

- Ja, det er ikke noe å tenke på en gang, det er helt utvilsomt, sier Krefting.

Færre barnefamilier

Han sier at spesielt barnefamilien og eldre svikter Oslo sentrum etter at parkeringsplassene forsvant.

- For barnefamilier er det tungt å dra til sentrum med buss og barnevogn og to barn på slep. Da drar de heller til bilbaserte kjøpesenter. Jeg kan ikke se miljøeffekten av at man kjører til CC vest eller Storo-senteret i stedet for å dra til sentrum, sier Krefting.

Nedgang hos gullsmed

Finn Martinsen, daglig leder i det tradisjonsrike gullsmedfirmaet David Andersen, bekrefter at det er en kraftig nedgang i antallet besøkende etter at parkeringsplassene forsvant.

Les også: Nå stenges Oslo sentrum for gjennomkjøring

- Vi har hatt en positiv utvikling i Stor-Oslo i år. Det eneste området som skiller seg ut er flaggskipbutikken på Karl Johan. Der merker vi dramatiske endringer nå, sier Martinsen.

Butikken registrerer antall besøkende inn døren i flaggskipbutikken på Karl Johan, like ved Stortinget. Antallet som kommer inn døren har falt åtte prosent så langt i år, en nedgang på linje med nedgangen i tallene fra Promenaden.

Les også: Her skal de fjerne 100 p-plasser for syke og gamle

- Vi ser en klar nedgang i antallet besøkende inn døren. Vi må jobbe mye hardere for å få de besøkende til å kjøpe noe, sier Martinsen.

Les også: Eiendomskongen Ivar Tollefsen varsler en massiv butikkdød i Norge

- Ikke netthandel

Han mener at kundene deres også klager over bortfallet av parkeringsplasser i sentrum.

- Vi får konkrete henvendelser fra kunder i de andre butikkene våre som sier at det er blitt vanskelig å komme seg inn til Oslo sentrum nå etter at parkeringsplassene forsvant. De sier at det er grunnen til at de ikke lenger drar inn dit, sier Martinsen.

- Kan for eksempel økt netthandel, og ikke færre parkeringsplasser, forklare nedgangen?

Les også: Slik ble MDGs prestisjeprosjekt Bilfritt byliv motarbeidet av Oslo kommune

- Vår erfaring er tvert imot at nettet bidrar til økt salg for oss. Veldig mange kunder orienterer seg først på nett før de besøker butikkene våre. Jeg tror heller ikke at det handler om at andre deler av Oslo er blitt mer attraktive. Oslo sentrum har aldri vært sterkere enn nå, sier Martinsen.

Spredning

Nettavisen har oversendt tallene fra Promenaden til byråd Hanna E. Marcussen (MDG). Hun svarer at det er vanskelig å forholde seg til dem, ettersom de ikke har sammenlignbare tall for resten av sentrum, og når det kun sammenlignes med omsetningen i fjor.

BYRÅD: Hanna Elise Marcussen Miljøpartiet De Grønne (MDG) er byråd for byutvikling i Oslo og ansvarlig for Bilfritt byliv.

- Vi jobber sammen med næringslivet nå for å få på plass kvalitetssikrede omsetningstall for hele sentrum de siste årene, og da vil vi få et riktigere bilde av hva som faktisk er situasjonen. Det er heller ikke helt utenkelig at folk har spredd seg mer og tar flere deler av sentrum i bruk nå som flere gater blir triveligere å oppholde seg i, skriver Marcussen i en epost til Nettavisen.

- Mer barnevennlig

I motsetning til hva Krefting hevder, påstår Marcussen at byrådet er veldig opptatt av at næringslivet i Oslo skal ha gode kår.

- Bilfritt byliv-prosjektet handler ikke om klima eller miljø, men om å skape en triveligere og livligere by. Når vi spør folk hva de ønsker mer av for å besøke sentrum oftere, er det ikke flere parkeringsplasser, men flere gågater, sykkelveier, grøntområder, benker og lekeplasser. Flertallet av innbyggerne vil ha et sentrum som er mest mulig bilfritt, og jeg opplever at mange i næringslivet også er positivt innstilt til at vi prioriterer ned bilen for å gjøre byen trivligere, forteller hun.

- Spesielt barnefamilier ser ut til å forsvinne etter at parkeringsplassene forsvant. Hva synes dere om det?

- Målet vårt er at Oslo sentrum skal bli mye mer barnevennlig enn det er i dag, og jeg tror det er få som mener at biltrafikk er det man trenger for at barna skal trives i byen vår. Oslo sentrum er for dårlig tilrettelagt for barnefamilier. Det finnes nesten ikke lekeplasser, og det få bilfrie gater, plasser og grøntområder hvor barna kan løpe trygt rundt. Jeg tror at barnefamilier vil begynne å ta sentrum mer i bruk når det blir mer tilrettelagt for lek og moro, og når det blir enda mer attraktivt å gå, sykle og reise med kollektivtransport, sier Marcussen.

Nettavisen har også bedt om en uttalelse fra byrådsleder Raymond Johansen (Ap), men han har ennå ikke besvart henvendelsen.

Mest sett siste uken