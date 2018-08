En times kjøring fra Oslo kan du få enebolig til 1 million kroner

Er du klar for litt oppussing og rehabilitering, er det fullt mulig å få enebolig til 1 million kroner - en times kjøring fra hovedstaden.

OSLO (Nettavisen): I Oslo koster en typisk enebolig i brukmarkedet 11,4 millioner, men hvor langt bort fra hovedstadens brennhete boligmarked må du for å få priser helt ned i 1 millioner kroner? Her er noen eksempler - en times biltur fra Oslo.

Nettavisen har de siste dagene sett på noen eksempler på eneboliger i det prissjiktet, og kunne tidligere denne uken fortelle om en enebolig i Gjerstad i Aust-Agder med prisantydning 690.000 kroner. Om boligjakten begrenses til områder nær Oslo og en kjøretid på ikke stort mer enn én time fra hovedstaden, er det fortsatt mulig å finne eneboliger i prisklassen rundt 1 million kroner, viser vårt søk på Finn.no.

Bolig med utedo, brukt som hytte

En av av eiendommene som nå ligger ute for salg med en prisantydning på 1 millioner kroner, ligger i Kjersundveien 462 rundt 10 kilometer øst for Hemnes i Aurskog-Høland kommune i Akershus. Boligen, som de siste tiårene har vært brukt som fritidsbolig, har behov for oppgraderinger, men ligger landlig til nær badeplasser og fiskevann ved innsjøen Mjermen. Med bil fra Hemnes tar det cirka 55 minutter til Oslo.

ENEBOLIG MED UTEDO: Rundt 10 kilometer øst for Hemnes i Aurskog-Høland kommune ligger denne eiendommen, som nå er til salgs for 1 million kroner. Boligen er liten, med enkel standard og utedo, og har de siste 30 årene vært brukt som fritidsbolig.

- Det har foreløpig ikke kommet inn noe bud, men første visning er nå til helga, sier megler Kenneth Sverre i Aktiv Bjørkelangen til Nettavisen fredag.

Eneboligen nær Hemnes i Aurskog-Høland har ikke moderne standard, men vannpumpe i kjøkkenbenk og utedo i uthus.

Boligen er fra 1948, har ett soverom og utedo og et areal på 66 kvadratmeter p-rom. Tomta er på 1,1 mål, går det fram av annonsen.

Tidligere småbruk

I Nord-Odal i Hedmark, en drøy times kjøring fra Oslo, finner vi en annen enebolig som nå ligger ute til salg i tilsvarende prisklasse, her 1.050.000 kroner. Adressen er Storsjøvegen 2035, og denne eiendommen ligger langs fylkesvei 209, cirka tre kilometer unna tettstedet Mo med skoler, post og butikk. Det er videre 14 kilometer til kommunesenteret Sand.

Huset er fra 1969 og har tre soverom og et areal (p-rom) på 91 kvadratmeter. Dette er et tidligere småbruk med stor tomt, 15,9 dekar (15.938 kvadratmeter). På eiendommen er det også uthus med vedskåle, lagerrom og garasje.

Du må nok regne med litt oppgradering om du skal flytte inn her i Kjersundveien på Hemnes ved innsjøen Mjermen. Til gjengjeld er prisen lav.

10 minutter fra Gardermoen og 40 minutter fra Oslo kan du få enebolig med romslig tomt til 1 million kroner.

Rift om renoveringsobjekt

I Holtervegen 158 på Holter i Nannestad kommune, 40 minutters biltur fra Oslo og bare 10 minutter fra Jessheim og Gardermoen, kan du få enebolig med uthus/låve, garasjer og stabbur for 1 million kroner. Boligen er fra 1915, arealet er på 62 kvadratmeter (p-rom) og tomta er på 1,6 mål. Her er det behov for omfattende renovering utvendig og innvendig.

Holtervegen 158 ble til slutt solgt for 1,2 millioner kroner. Det var sju budgivere, opplyser megler til Nettavisen søndag.

Denne eneboligen i Nord-Odal med 91 kvadratmeter primærrom er fra 1969 og har alt på én flate. Det er tre soverom. Tomta er veldig stor, 15,9 dekar. Prisantydning 1.050.000 kroner.

Et fjerde eksempel finner vi i Nedre Drøserudveg 19 i Åbogen i Eidskog kommune i Kongsvinger. Den eldre eneboligen med tre soverom og et boareal på 85 kvadratmeter (p-rom) har en tomt på 3,7 mål og har ifølge boligannonsen beho for noe vedlikehold og utbedringer. På eiendommen er det også en garasje og en låve. Prisantydning her er 750.000 kroner. Oslo er 1,5 time unna med bil og til Sverige kjører du på under en halvtime.

Her bor du tett på naturen, og det er turmuligheter hele året.

Denne eneboligen fra 1900 ligger på Åbogen i Eidskog kommune. Prisantydning 750.000 kroner.

Flere eneboliger til 1 million kroner? Se søketreff på Finn.no her.

INFOGRAFIKK: Dette koster enebolig i Oslo, Kristiansand, Stavanger, Bergen, Trondheim, Bodø og Tromsø.

