Enda en ny rekord på Oslo Børs

Hovedindeksen på Oslo Børs steg fredag med 0,82 prosent. Indeksen endte på 832,67 poeng, noe som er den andre rekordnoteringen på to dager.

Torsdag lå indeksen på 825,90 poeng, den høyeste sluttnoteringen noensinne. Fredag ble den rekorden slått. Dermed fortsetter børsoppgangen i 2018. Tirsdag og onsdag denne uken steg hovedindeksen med henholdsvis 0,1 og 0,29 prosent.

Omsetningen lå fredag på drøyt 4,6 milliarder kroner. Dagens store omsetningsvinner er Norwegian Air Shuttle, som omsatte for 475 millioner kroner og gikk opp med 18,59 prosent.

Norwegian er også blant dagens vinnere på Oslo Børs med en oppgang på 13 prosent til 214,6 kroner per aksje, skriver E24. Flyselskapet har det siste døgnet sluppet to meldinger som begge tas godt imot. Torsdag ble det kjent at Norwegian øker sitt anslag for produksjonsvekst i 2018 med fem prosentpoeng grunnet høyere utnyttelsesgrad for kortdistanseflyene.

Fredag morgen la så Norwegian ut en trafikkmelding for desember, der det fremgår at veksten fortsetter.

Petroleum Geo-Services fortsatte torsdagens sterke trend, og vokste fredag med 5,19 prosent. Marine Harvest og Telenor steg med henholdsvis 2,10 og 2,67 prosent. Statoil (-0,03 prosent), Norsk Hydro (-1,08 prosent) og DNB (-0,99 prosent) var de tre eneste selskapene på topp ti på omsetningslista som falt i verdi.

Også på de største børsene ute i Europa ble det en bra handelsdag. DAX 40 i Frankfurt steg med 0,95 prosent, FTSE 100 i London vokste med 0,12 prosent og CAC 40 i Paris vokste med 0,70 prosent.

Torsdag passerte Dow Jones i USA for første gang 25.000 poeng, og med en vekst på 0,61 prosent fredag fortsatte de gode tallene for den amerikanske giganten.

Oljeprisene på nordsjøoljen lå torsdag stabilt på 67,77 dollar fatet, med en svak nedgang på 0,50 prosent. Ved 17-tiden ble amerikansk lettolje omsatt for 61,41 dollar fatet, en nedgang på 0,47 prosent.

