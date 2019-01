Endelig et godt bilforslag fra Miljøpartiet De Grønne

MDG vil bruke kommunens penger på å få folk til å skrote privatbilen og gå over til bildeling. Det er et godt og fremtidsrettet forslag.

En vanlig bil brukes cirka fem prosent av tiden.

Det betyr at bileiere flest bruker hundretusener av kroner på et kjøretøy som 19/20 av tiden står parkert. Ikke bare er det dårlig privatøkonomi, det er også dårlig samfunnsøkonomi.

Transportøkonomisk Institutt mener at en delebil kan erstatte ti privatbiler.

- Vi vil gi støtte til et år med gratis kollektivtransport og et år med gratis bildeling til de som leverer inn bensin- eller dieselbilen sin, eller selger den, sier Oslos miljøbyråd Lan Marie Berg fra Miljøpartiet De Grønne til Dagbladet.

Forslaget er godt fordi det hjelper bileiere til å ta et fornuftig valg ved å gi dem en liten dytt (nudge). Både økonomer, teknologer og psykologer er enige i at stimulanser til å ta gode valg virker bedre enn formaninger og forbudspolitikk.

Jeg er enig med Miljøpartiet De Grønne i at unødvendig bilkjøring med forurensende biler er et onde som må reduseres. Men symbolske straffetiltak som å fjerne korttidsparkering og sette inn skranglete gatekontorer er mer egnet til å skape motstand enn oppslutning om det gode formålet.

Bil er et fleksibelt transportmiddel, som mange er avhengige av for å få hverdagen til å gå opp. Men det betyr ikke at alle nødvendigvis må eie bilen selv.

Derfor er det grunn til å rose forslaget om å stimulere folk til å kvitte seg med privatbilen, ved å gjøre det billigere å dele på bil eller bruke kollektivtransport.

I programforslaget til Miljøpartiet De Grønne for 2019-2023 ligger det flere slike positive stimulanser: Partiet vil planlegge for flere ladestasjoner for elektriske biler og legge til rette for bildeling ved å «sikre god dekning av reserverte parkeringsplasser over hele byen, slik at det blir enklere og mer lønnsomt å benytte seg av bildeling enn å eie egen bil».

Det er mange aktører som nå ser fornuften i bildeling. Nylig ble det kjent at NSB setter inn 250 elbiler i Oslo. Tanken er at du tar toget til en stasjon, men bruker delebil til å komme deg frem til målet.

BILDELING: NSB legger til rette for å ta toget inn til byen, men bruke delebil for å komme deg rundt.

For 1.500 kroner i måneden får du 20 timer med bil i måneden. Eller du kan betale fem kroner per minutt, og du slipper å betale for parkering, strøm eller forsikring.

Et annet eksempel er Møllergruppen, som nylig skiftet navn til Møller Mobilty Group og gikk inn i bildelingsselskapet Hyre.

Møller omsetter bil for nesten 30 milliarder kroner i året, men navneskiftet og inntoget i bildeling forteller at konsernet forstår hvilken vei vinden blåser: Det handler om mobilitet, ikke om å eie bilen selv.

Det oppmuntrende er at både antibilister som MDG, et togselskap som NSB og altså Møllergruppen forstår at bil er et utmerket transportmiddel - og at fremtiden ligger å beholde den fleksible mobiliteten, men å gjøre den mer samfunnsmessig lønnsom og mindre forurensende.

En elbil har den fordelen at den går når du vil, og tar deg dit du skal, uten å slippe ut et gram forurensning lokalt. I fleksibilitet er den overlegen kollektivtransporten, som ikke går akkurat når du vil, og heller ikke nøyaktig dit du skal.

Derfor er det oppmuntrende at Miljøpartiet De Grønne legger til rette for en fremtidsrettet og miljøbevisst bilkjøring - og at de bruker gulrot for å hjelpe bilister til å ta et klokt valg.

