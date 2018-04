Enighet om lønnstillegg - busstreik avblåst

Den varslede streiken hos Nettbuss er avblåst.

YS Spekter og arbeidsgiverforeningen Spekter er enige i årets innledende forhandlinger om lønnstillegg, kompetansesatsing samt AFP og slitertillegg.

Enigheten gjør at det ikke blir noe av den varslede streiken i Nettbuss.

- Jeg er fornøyd med at meklingen med LO og YS for Nettbuss førte fram, slik at vi unngikk en streik som ville ha rammet busspassasjerene, sier sjeføkonom Stein Gjerding i Arbeidsgiverforeningen Spekter.

- Vi har blitt enige om et tariffoppgjør for 2018 som er i tråd med normen fra frontfaget, sier Gjerding.

Fra Spekters side er forslaget endelig vedtatt, mens LO og YS har varslet at forslaget skal ut på uravstemming med frist 27. april.

Ble enige om lønnstillegg



For medlemmer i LO og YS er det avtalt et generelt tillegg på 1.950 kroner per år. Samtidig vil lavtlønte få et tillegg på 4.875 kroner i året. Tilleggene gis med virkning fra 1. april 2018.

– Med dette resultatet i ryggen har vi et godt utgangspunkt for å sikre våre medlemmer økt kjøpskraft i de kommende lokale forhandlingene, sier Lizzie Ruud Thorkildsen, forhandlingsleder for YS Spekter i en pressemelding.

Får slitertillegg

Partene meklet også fram at det i virksomheter som har privat AFP etableres et slitertillegg for ansatte som går av med pensjon ved 62 til 64 år.

– Vi er fornøyd med å ha kommet til enighet med LO, Unio, YS og SAN i de innledende sentrale forhandlingene, sier forhandlingsdirektør Bjørn Skrattegård i Spekter.

For medlemmer i Unio og SAN forhandles alle lønnstillegg lokalt i virksomhetene, med unntak av i helseforetak/sykehus der fordelingen av sentralt og lokalt fastsatte tillegg forhandles senere.

Forhandlinger med Akademikerne er avtalt fredag 13. april.

