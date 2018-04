Enkelt grep kan kutte eiendomsskatten kraftig

Eierne av 24.500 boliger har de siste årene med et relativt enkelt grep kuttet eiensomsskatten kraftig.

«Trikset» er å klage/rette på Skatteetatens beregning av boligverdien.

- For få bruker muligheten til å klage, sier generalsekretær i Huseiernes Landsforbund Morten Andrs Meyer til Finansavisen.

Ifølge avisen er Skatteetatens verdiestimat av boligen ofte en overvurdering. Boliger som har dårligere standard enn gjennomsnittet, eller en lite attraktiv og skyggefull beliggenhet, er spesielt utsatt for feil verdifastsettelse.

Allerede høsten 2014 slo Statistisk sentralbyrå (SSB) fast at hele 17 prosent av alle norske boliger riskerer å få for høy skattemessig verdifastsettelse. En analyse i 2017 utført av Oslo Economics for Kommunenes Sentralforbund, viser det samme, skriver Finansavisen.

Hele 24.500 boliger har fått nedjustert skattemessig verdi etter at boligeierne har rettet boligverdien i sine skattemeldinger. I 2016 fikk 8412 boliger nedjustert verdien med 24,7 prosent i snitt, skriver Finansavisen.

282 av landets 422 kommuner har i dag eiendomsskatt.

