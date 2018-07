Milliardsmell for Equinor i USA

Kraftig oppgang for oljekjempen, men selskapet må skrive ned verdier for 6,2 milliarder kroner i USA.

Equinor, som i mai byttet navn fra Statoil, leverer knalltall i andre kvartal.

Selskapets justerte driftsresultat er på 4,5 milliarder dollar, tilsvarende svimlende 37 milliarder kroner. Det er en bedring på 1,5 milliarder dollar (12 milliarder kroner) mot samme periode i fjor.

Resultatet er det beste i et andrekvartal siden før den store oljeprissmellen i 2014.

Likevel er ikke alt rosenrødt for oljekjempen.

Selskapet måtte skrive ned verdier for 762 millioner dollar, rundt 6,2 milliarder kroner, i USA.

USA-satsingen til Equinor/Statoil, initiert av Helge Lund, har vært et pengesluk for selskapet, og selskapet har tidligere kunngjort at de har tapt 75 milliarder kroner på satsingen.

Høyere driftsinntekter

Driftsinntektene var også mye høyere enn i samme periode i fjor. Selskapet hadde inntekter for 18,1 milliarder dollar, mot 14,9 milliarder dollar i samme kvartal i fjor.

Oljeprisen har steget kraftig dette kvartalet, noe som naturlig nok gir selskapet god hjelp. Tross nedskrivningene, ser Equinor ut til å ha fått noe bedre skikk på virksomhetene i utlandet, som lenge var problembarnet til giganten.

-Inntjeningen er god i utlandet, hvor vi betaler mindre skatt, sier finansdirektør Hans Jacob Hegge i Equinor på selskapets kvartalspresentasjon torsdag.

Satser i utlandet

Han sier at selskapet skal fortsette å satse i utlandet.

- I kvartalet har vi fullført Roncador- og Carcara-transaksjonene i Brasil og North Platte-transaksjonen i USA. I tillegg har vi sikret nye attraktive leteområder i Brasil, Storbritannia og Norge. Vi har startet installeringsarbeidet på Johan Sverdrup-feltet, og har høy prosjektaktivitet med flere prosjekter i gjennomføringsfasen. I juli leverte vi utbyggingsplanen for det meget lønnsomme Troll Fase 3-prosjektet til myndighetene for godkjenning, sier Sætre.

