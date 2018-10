Equinor med nytt oljefunn – Johan Castberg vokser seg større

Equinor har gjort et nytt oljefunn i Barentshavet i Johan Castberg-lisensen. Skruis-funnet inneholder antakeligvis 12–25 millioner fat utvinnbar olje.

Skruis-funnet ligger åtte kilometer nord for det store Johan Castberg-feltet, og er gjort av Equinor sammen med partnerne ENI og Petoro. Brønnen er den første letebrønnen til Equinor i Barentshavet.

Foreløpige beregninger gir grunn til å vente at Skruis vil levere mellom 2 og 4 millioner standard kubikkmeter – mellom 12 og 15 millioner fat – utvinnbar olje, ifølge Oljedirektoratet.

– Funnet er viktig. Det bidrar til å avklare ressursgrunnlaget for Johan Castberg-feltet som nå er under utbygging. Leting etter ressurser nær infrastruktur er en sentral del av Equinors ambisjon og strategi for norsk sokkel, sier Equinors letedirektør for norsk og britisk sokkel, Nick Ashton.

Kan tilknyttes Castberg

Skruis er den første letebrønnen i år Equinor borer som operatør i Barentshavet. Funnet blir vurdert tilknyttet Johan Castberg-feltet, som har en planlagt oppstart i 2022 og kan forlenge tiden feltet kan drives. Johan Castberg har ikke ledig kapasitet før rundt 2026-2027, og en eventuell tilknytning av Skruis-funnet blir tilpasset denne tidshorisonten.

Johan Castberg er det hittil største norske oljefeltet i Barentshavet. Det ventes å levere mellom 450 og 650 millioner fat olje, før Skruis og Kayak-funnet i 2017 er tatt inn. I utbyggingsfasen vil prosjektet kreve 47.000 årsverk, hvorav 1.800 i nord. Deretter vil driftsfasen direkte og indirekte utløse rundt 1.700 årsverk nasjonalt, hvorav 500 i Nord-Norge, ifølge anslag.

Økte utslipp

– Gjennom Johan Castberg-feltet åpner vi opp en ny oljeprovins i Barentshavet. Det gjør det mulig for oss å knytte opp denne typen mindre funn som blir svært attraktive når infrastrukturen er på plass, sier prosjektdirektør for Johan Castberg-utbyggingen, Knut Gjertsen.

Johan Castberg er lønnsomt selv med en oljepris på 35 dollar fatet, ifølge beregninger fra det daværende Statoil, og hadde en driftstid på rundt 30 år før Skruis- og Kayak-funnene. Funnet er beregnet å øke de årlige norske utslippene av klimagasser med over 310.000 tonn CO2, tilsvarende de årlige utslippene fra over 100.000 privatbiler.

