Equinor med storinvestering i Scatec Solar

Kjøper 9,7 prosent av selskapet for 700 millioner kroner.

Oljeselskapet Equinor trapper opp satsingen på fornybar energi. Nå bruker det statskontrollerte selskapet 700 millioner på å kjøpe seg opp i solselskapet Scatec Solar, ifølge en melding torsdag.

Equinor vil nå eie 9,7 prosent av solenergiprodusenten.

– Investeringen i Scatec Solar styrker vår posisjon i en raskt voksende fornybarsektor. Vi supplerer porteføljen med lønnsom solenergi, i tråd med vår strategi for å utvikle oss som et bredt energiselskap, sier Pål Eitrheim, konserndirektør for Nye Energiløsninger i Equinor, i en melding.

Scatec Solar er et børsnotert norsk solselskap, og har anlegg i blant annet Tsjekkia, Sør-Afrika, Rwanda, Honduras og Jordan, som produserer til sammen rundt 357 megawatt. Selskapet har planer om å bygge ut solanlegg i Amerika, Asia, Afrika og Midtøsten som vil kunne produsere hele 4,5 gigawatt.

– Vi samarbeider allerede med Scatec Solar i Brasil og Argentina, og vi verdsetter deres kompetanse og erfaring. De er et konkurransedyktig og respektert solenergiselskap. Vi støtter selskapets ledelse, styre og strategi. Kjøpet av denne eierandelen på rundt 10% er gjort med et langsiktig perspektiv, sier Eitrheim.

