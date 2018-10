Erik Solheim svarer på kritikken rundt gigantiske reiseregninger

FNs Erik Solheim innrømmer at han «flyr nærmest konstant», men til tross for beskyldninger om høye kostnader mener han selv det er nødvendig å være på farten.

Som sjef for FNs miljøprogram (UNEP), reiser tidligere miljø- og utviklingsministeren Erik Solheim, verden rundt for å predikere om mulighetene for reduksjon av den globale økningen av temperaturen.

Avsløringene om at han granskes av FNs tilsynsorgan har derimot fått mest oppmerksomhet den siste tiden. Solheim skal ha brukt 4,2 millioner kroner fordelt på 529 reisedøgn i perioden han har sittet som UNEP-sjef.

I et dybdeintervju med Bistands Aktuelt blir Solheim konfrontert med diskusjonen rundt hans egne reiseregninger.

Trump og Jinping

På spørsmål om hvordan karbonavtrykket hans er, bruker han USAs president Donald Trump for å forklare.

- Det er veldig dårlig. Men jeg får ikke gjort jobben min om jeg sitter på et kontor i Nairobi. Det er trolig bare to mennesker som kan forandre verden bare ved å sitte hjemme. Det er Donald Trump og Xi Jinping. Om jeg ønsker å påvirke politikere eller næringsliv til å handle mer miljøvennlig, er jeg helt nødt til å reise. Prisen for det er et stort karbonavtrykk. Jeg har aldri telt antall årlige flyreiser, men det er fryktelig mange. Jeg flyr nærmest konstant, innrømmer Solheim til Bistandsaktuelt.

Han mener selv at kun den endelige rapporten kan avgjøre om han har opptrådt klanderverdig, og miløsjefen viser til at systemene for reise i FN Miljø har eksistert i lang tid.

Etter avsløringene om rot og høye kostnader, tok han selvkritikk under et allmøte ved UNEPS hovedkontor, og sier at eventuelle feil kommer til å innrømmes, korrigeres og sørges for at ikke lar seg gjenta.

En vask, og en seng å sove i

Intervjuet med Bistandsaktuelt ble gjort i sommer, foregikk samtalen på et relativt beskjedent Ibis-hotell i Cotonou.

Den gang ble Solheim spurt om valget av hotell var en direkte handling for å endre på FNs bruk av penger. Han mente selv at han ikke står for valgene av hotell.

– Jeg har ingen interesse for dyre, fine hotellrom. Jeg husker en gang i Ghana; jeg var desperat etter å få sove, men brukte en halv time på å gå rundt å slukke alle lysene i suiten. Jeg jobber hele tiden. Det jeg trenger etter endt arbeidsdag, er en vask å vaske meg i og en seng å sove i, sier han i intervjuet, hvor han også snakker om møtet med Arnold Schwarzenegger.

Den tidligere Hollywood-stjernen og guvenøren ga Solheim gode råd om hvordan man kan kombinerer miljøspørsmålet og noe positivt som skaper arbeidsplasser og vekst.

Dyr statsråd

Rapporten fra FNs internrevisjon avdekket i september at den tidligere SV-politikeren tar for lite hensyn til miljøet, regelverket og budsjettet. Solheim ble også anbefalt å tilbakebetale deler av beløpet, pålydende 50.000 kroner, noe han gjorde.

Ifølge opplysninger Nettavisen har fått av Utenriksdepartementet og Klima- og miljødepartementet, skal Solheim ha brukt drøyt 2,1 millioner kroner på reiseutgifter på et halvår da han var statsråd i Norge, fra februar til og med juli 2011.

Til sammenlikning brukte nåværende utviklingsminister Nikolai Astrup (H) og klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) drøyt 800.000 kroner på seks måneder i samme stillingsposter.

Utenriksdepartementet påpekte at to av postene i reiseregningen til Solheim, hvor det ble benyttet leiefly, var relatert til fredsprosessen i Sudan.

