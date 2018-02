Erna Solberg om Ryanair-nyheten: - Dette viser at det var riktig av regjeringen å ikke la seg presse

Nyheten om at Ryanair vurderer å opprette base på Rygge blir godt mottatt av statsminister Erna Solberg og tidligere ordfører i Moss, Tage Pettersen.

- Et organisert og seriøst arbeidsliv er viktig, og det er bra at Ryanair endelig slutter å motarbeide at de ansatte organiserer seg. Hvis det også kan medføre arbeidsplasser på Rygge er det fint.

Det sier statsminister Erna Solberg til nyheten om at Ryan Eir er i samtaler om å opprette base på Rygge igjen.

- Dette viser at det var riktig av regjeringen å ikke la seg presse da Ryanair kjempet mot flypassasjeravgiften. De er kjent for å utøve press på myndigheter, politikk og forvaltning rundt omkring i Europa for å slippe unna skatter og avgifter. I Norge skal skatte- og avgiftsgrunnlaget være bredt og bidra til det grønne skiftet, sier statsminister Solberg.

- Overraskende, men positivt



Det var Ryanair-sjef Michael O'Leary som mandag avslørte at selskapet var i kontakt med Rygge flyplass om å opprette base der igjen.

- Vi har lagt ned basene på steder som Marseilles eller Rygge på grunn av trusselen for at vi bli påtvunget fagforeninger. Nå som vi frivillig har gått med på å snakke med fagforeninger, vurderer vi og er i aktive diskusjoner med disse flyplassene om å etablere baser igjen, uttalte O'Leary i Ryanair på selskapets analytikerpresentasjon mandag.

RYANAIR-SJEF: Michael O'Leary sier at de er i kontakt med Rygge flyplass om å åpne base der igjen.

Espen Ettre, styremedlem i Rygge sivile lufthavn, sier uttalelsene kom uventet på ham. Ettre forteller at de uansett ønsker å åpne flyplassen igjen, og at de jobber mot en åpning våren eller sommeren 2019.

- Jeg hørte om dette for fem minutter. Dette var overraskende for oss også, men det er veldig positivt, sier Ettre til Nettavisen.

Godt mottatt



Tidligere ordfører i Moss, Tage Pettersen (H), gleder seg over at Ryanair nå vurdere å gjenåpne sin base på Moss lufthavn Rygge.

- Dette vil kunne være den enkeltfaktoren som vil gjøre at de nye eierne av flyplassen er et stort skritt nærmere gjenåpning. Dette er selvfølgelig noe som vil glede mange Østfoldinger og næringslivet i fylket, sier Pettersen til Nettavisen, og fortsetter:

Tage Pettersen er tidligere ordfører i Moss.

- Vi har i lang tid hatt en god dialog med de nye eierne og er opptatt av å se på hva det offentlige kan gjøre. Men det utslagsgivende er selvsagt at man får på plass flyselskap som vil bruke flyplassen.

Pettersen, som nå er stortingsrepresentant for Østfold, roser O'Leary for å være ærlig rundt årsaken til at de la ned basen sin på Rygge, nemlig på grunn av trusselen for at de skulle bli påtvunget fagforeninger.

- Dette var igjen det som resulterte i at flyplassen ble lagt ned. Jeg har lyst til å berømme denne ærligheten og håper det også kan bidra til at debatten om historien kanskje blir litt mer balansert, sier Pettersen.

