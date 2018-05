EU åpner for spesialavtale med Trump 

EUs handelssjef Cecilia Malmström er åpen for å inngå en avgrenset spesialavtale med USA for å slippe unna den nye importtollen på stål og aluminium.

– Jeg vil si at en mer begrenset avtale vil være det enkleste alternativet hvis vi skal få til noe raskt, sier Malmström i et intervju med nyhetsbyrået AFP.

Men slike forhandlinger kan ikke starte før USAs president Donald Trump går med på å gi EU permanent unntak fra den nye ekstratollen han har innført på stål og aluminium, understreker hun. EU har fått midlertidig unntak fra tollen fram til 1. juni.

EU og USA forhandlet lenge om en omfattende ny frihandelsavtale kalt TTIP, men disse forhandlingene ble lagt på is da Trump overtok som president.

Det Malmström ser for seg nå, er «noe helt annet». Ifølge henne vil det være snakk om en avgrenset avtale som kun tar for seg tollsatser og enkelte andre lavthengende frukter.

– Vi kan begynne å utforske saken for å få et bedre bilde av hva det kan bli, men før formelle forhandlinger kan starte, må medlemslandene gi oss et forhandlingsmandat, sier hun.

Malmström forteller videre at hun den siste tida har vært i kontakt med USAs handelsminister Wilbur Ross flere ganger i uka.

(©NTB)

Mest sett siste uken