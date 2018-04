EU innfører overvåking av aluminiumsimport 

EU vil begynne å overvåke importen av aluminium for å kontrollere om USAs nye toll fører til at produsenter begynner å dumpe varer på det europeiske markedet.

USAs president Donald Trump innførte i mars en ekstratoll på 25 prosent for stål og 10 prosent av aluminium.

EU har inntil videre fått unntak, men frykter at produsenter fra land som ikke er unntatt, skal begynne å sende varene sine til Europa i stedet for USA som følge av den nye tollmuren.

Derfor innføres det nå et overvåkingssystem for import av aluminium, opplyser EU-kommisjonen torsdag. Et tilsvarende system for import av stål er allerede på plass.

En konsekvens av vedtaket er at aluminiumsprodusenter nå må søke om lisens for å få fortsette å selge varer til EU.

I første omgang er det kun overvåking som er formålet. Men EU kan komme til å innføre beskyttelsestiltak for å bremse importen hvis det viser seg at mer aluminium plutselig begynner å strømme inn.

Slike beskyttelsestiltak vil i verste fall også kunne ramme norske produsenter, som har EU som sitt hovedmarked.

Norge er så langt ikke unntatt fra ekstratollen i USA, men er i dialog med amerikanske myndigheter om saken. Det er ventet en ny vurdering av unntakene innen 1. mai.

