Over 20 EU-land går sammen om et nytt forsvarssamarbeid. Der lover de å øke budsjettene og utarbeide nasjonale planer for styrking av den militære slagkraften.

– Dette er en historisk dag for europeisk forsvar, sier EUs utenrikssjef Federica Mogherini.

I alt 23 medlemsland i EU har nå undertegnet et dokument der de offisielt underretter utenrikssjefen og ministerrådet om at de ønsker å starte et såkalt permanent strukturert samarbeid i forsvarspolitikken.

Store land som Frankrike, Italia, Spania og Tyskland er alle med i samarbeidet. Det samme er land som Finland, Sverige og Østerrike, som ikke er med i NATO-alliansen.

