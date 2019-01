EU legger press på nettgigantene

EU-kommisjonen krever at internettgiganter som Facebook, Twitter og Google må gjøre mye mer for å bekjempe spredning av desinformasjon og falske nyheter.

Selskapene har allerede skrevet under på en frivillig ordning der de forplikter seg til å bekjempe desinformasjon på nettet. Men dette arbeidet går altfor langsomt, mener EU-kommisjonen som nå krever at Facebook, Google, Twitter og Mozilla intensiverer arbeidet.

EUs kommissær for sikkerhet, Julian King, sier tirsdag det er viktig å få fortgang i arbeidet før valget på nytt EU-parlament, som er i mai. Frykten er stor i EU for at utenforstående vil bruke falske nyheter for å forsøke å påvirke valget.

Mandag opplyste Facebook-grunnlegger Mark Zuckerberg at selskapet i mars lanserer et nytt verktøy for å forhindre utenlandsk innblanding i EU-valget.

(©NTB)