Blir størst i Norden gjennom nytt samarbeid.

Euronics skifter navn til Elon og inngår samtidig et innkjøpssamarbeid med islandske Heimilistæki, finske Veikon Kone, danske Hvidt og Frit, og svenske Elon.

«Bakgrunnen for navneskiftet er å skape et tydelig varemerke i flere nordiske markeder, som i Norge og Sverige. Et felles navn skaper også kostnadsfordeler som kan komme de norske konsumentene til gode, skriver selskapet en melding.

Målt i antall butikker vil denne alliansen være størst i Norden innen segmentet hjemmeelektronikk. Elon vil ha 483 butikker.

I Norge er Euronics har 50 små og mellomstore butikker, og ligger med det godt bak Elkjøp og Power. Elkjøp har 140 butikker, mens Power har 120.

Euronics Norge ble for neste tre år siden et datterselskap av svenske Elon Group ved at de norske Euronics-butikkene gikk inn som medeiere i Elon.

SLIK BLIR DET I NORGE OGSÅ: Elon-butikken i Barkaby i Sverige.

- Med det nye nordiske samarbeidet får vi en vesentlig styrket posisjon med tanke på å oppnå bedre innkjøpsbetingelser. Dette vil komme alle våre kunder til gode, sier Asle Bjerkebakke i Euronics Norge.

Alle samarbeidsavtaler er signert og koordineringen av innkjøpsprosessene er allerede påbegynt.

- Dette samarbeidet gir ELON/Euronics uslåelige stordriftsfordeler, samtidig som de kan fortsette å jobbe enda nærmere det lokale markedet og kundene, slik de har gjort med suksess gjennom flere år, sier Stefan Lebrot, konsernsjef i ELON Group i meldingen.

Euronics skifter nå navn til Elon.

