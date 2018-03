Eurowings vokser kraftig - truer Norwegian

- Vil gi lavere priser, spår flyekspert.

Ingen flyselskap i Europa vokser kraftige enn lavprisselskapet Eurowings, som i 2018 vil puste Norwegian i nakken med tanke på antall passasjerer.

Selskapet vil øke antallet flyvninger med over 70.000 og antallet passasjerer med 8 millioner, ifølge selskapet selv. Ifjor vokste selskapet 77 prosent. Det får Norwegians vekst på 13 prosent i 2017 til å blekne.

- Vi håndterer for tiden den største veksten i tysk lufttrafikk noensinne, sier Eurowings-sjef Thorstein Dirks i en melding.

Selskapet eies av giganten Lufthansa, som drives som et eget selskap. Germanwings og Brussel Airlines er også en del av selskapet.

Vokser enormt

Eurowings hadde 1,5 millioner passasjerer i februar i år, mot Norwegians 2,3 millioner. Fortsetter de veksten, kan de snart ta opp kampen med Norwegian og Wizzair om å være det tredje største lavprisflyselskapet i Europa, bak Ryanair og Easyjet.

- Eurowings vokste enormt i fjor og vil få veldig mange flere fly i dag. Blant annet vil de doble produksjonen i Tyskland. De ligger nok fortsatt bak Norwegian ved slutten av året, men de tar kraftig innpå, sier flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs i Winair til Nettavisen.

Hans Jørgen Elnæs, analytiker i Winair.

En viktig grunn til økt kapasitet hos Eurowings er konkursen til flyselskapet Air Berlin i fjor.

Denne konkursen frigjør over hundre fly, som vil bli overtatt av Eurowings og lavprisselskonkurrenten EasyJet, og som de kan sette inn på nye ruter.

Det betyr betraktelig lavere flypriser i Europa.

- 2018 blir året hvor flyprisene vil falle betraktelig, spesielt mot slutten av sommeren når Air Berlin-maskinene kommer inn i full drift. Det kan bli tøft for enkelte selskap, sier Elnæs.

Lite direkte konkurranse

Han er imidlertid usikker på hvor mye av prisfesten som Norge får glede av.

- Flypassasjeravgiften gjør at Norge er mindre attraktive for lavprisselskaper. Vi kan kanskje lavere priser, men kanskje ikke så mye mer kapasitet, sier Elnæs.

Eurowings har imidlertid få ruter som er i direkte konkurranse med Norwegian. De har så langt bare en direkterute fra Norge, fra Gardermoen til Hamburg, som de konkurrerer mot SAS på.

- I Europa er Eurowings og Norwegian ennå ikke i direkte konkurranse med hverandre på så mange flyruter, men etter hvert som Eurowings øker flykapasiteten vil konkurransen med det norske lavprisselskapet ta seg opp, sier Elnæs.

– Ikke bekymret



Eurowings utfordrer også om Norwegian på et annet område. Til nå har Norwegian vært det eneste av de store lavprisselskapene som satser på langdistanse. Nå får de konkurranse fra Eurowings, som i løpet av året, satser tungt på langdistanse til Nord- og Sør-Amerika. Innen året er omme vil Eurowings har 20 langdistansefly som de skal sende i trafikk over Atlanteren.

- Den sterke veksten i langdistansensektoren understreker vårt mål om å opprettholde og ekspandere vår rolle i lavkost langdistansesegmentet, sier Dirks.

Elnæs mener at dette viser at også her får Norwegian mer konkurranse på sitt produkt.

- Eurowings har et interessant produkt. Vi ser at konkurrentene skjønner tegningen og kommer med et produkt som er like bra eller bedre som det Norwegian har, sier Elnæs.

Norwegian sier selv at de ikke er så bekymret for den økte konkurransen.

- Konkurranse er bra for de reisende fordi det bidrar til flere valgmuligheter og lavere priser. Konkurransen i Europa er tøff, men som vi har sagt tidligere i år opplever vi god etterspørselen. Når det gjelder Eurowings, er det få ruter vi er i direkte konkurranse på, sier Lasse Sandaker-Nielsen, kommunikasjondirektør i Norwegian, til Nettavisen.

