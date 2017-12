Extra skal åpne 100 nye butikker i 2018

Tar et stort jafs av resten av Coop-kjeden.

- Vi skal få 100 flere butikker i Extra-kjeden i 2018, inkludert et titalls nyetableringer. Konkurrentene bør bli skremt av ambisjonene våre, sier Christian Hoel, kjededirektør i Extra, til Nettavisen.

Til sammenlikning vokste Extra med 21 butikker i inneværende år og har nå 379 butikker.

Mer enn hver fjerde Prix-butikk kan bli Extra-butikk

Mellom 10 og 20 Extra-butikker vil altså være helt nye. De resterende, altså rundt åtti, vil være omprofilering fra kjedene Coop Prix, Coop Mega og Coop Marked.

Prix er Coops nest største kjede med 250 butikker, og er også den som er mest lik Extra i butikkstørrelse. Det vil derfor bli primært Prix-butikker som får den røde og gule Extra-logoen i løpet av 2018. Mer enn hver fjerde Prix-butikk kan bli Extra-butikk i løpet av 2018.

- Vi ønsker flere kunder, det er de som eier oss, og vil ta en større del av markedet. Det gjør vi med Extra. Mange av våre Prix-butikker har allerede blitt omprofilert til Extra, og vi ser blant annet at omsetningen øker med 20 prosent ved å bytte fra Coop Prix til Extra, sier Hoel.

Hoel understreker at det endelig planene fortsatt ikke er fastsatt.

- Veikartet er i ferd med å gå opp, men med tanke på den samvirkestrukturen som vi har i Coop, så vi må kartlegge dette internt før alt er klart, sier han.

Øker omsetningen

Extra ligger an til å øke omsetningen med 12 prosent i løpet av året, fra 19 til 21 milliarder kroner, og er Coops suverene vekstmaskin.

- Det har vært hardt arbeid, med fantastiske ansatte i hele verdikjeden. Vi har stort suksess med Extra-konseptet med med ekstra stort utvalg til ekstra lave priser, sier Hoel.

Nesten 300 færre enn Kiwi

Extra ligger imidlertid fortsatt en god del bak Kiwi og Rema 1000, som er Norges to klart største dagligvarekjeder. Begge disse to gigantene har en markedandel på over tjue prosent. Til sammenlikning hadde Extra en markedsandel på 12,5 prosent ved utgangen av tredje kvartal.

GULLSKO: Veksten til Extra har skutt fart de siste årene og kjedeleder Christian Hoel stilte i den sammenheng med gullsko på intervjuet.

Også i antall butikker er Extra godt etter. Rema 1000 og Kiwi har henholdsvis 617 og 655 butikker, mens Extra altså har 379.

Hoel er imidlertid ikke bekymret for konkurransen.

- Vi heier på Kiwi og vi heier på Rema. Samtidig tror vi at vi har vinneroppskriften i Extra med tanke på sortiment, priser og vinnerkultur. Fremgangen vår irriterer dem. Det er jeg sikker på, sier Hoel.

Rema åpner 35

Jan Frode Johansen, administrerende direktør for Rema 1000 Franchise, vil ikke kommentere planene til Extra. De forteller imidlertid at

Rema nok en gang vil åpne 35 butikker i året, slik de gjorde i år.





- Rema 1000 kommer til å fortsette den gode etableringen vi har hatt i år og har en plan om 35 nye butikker i 2018, skriver han i en melding til Nettavisen.





Heller ikke Kiwi sier de bekymrer seg over konkurransen fra Extra.





- Kiwi er lavpriskjeden med mest fornøyde og lojale kunder og vi ønsker all konkurranse velkommen, skriver Nora Mile Helgesen, kommunikasjonsrådgiver i Kiwi, i en melding til Nettavisen.









