Extra ypper til priskrig på vegetarprodukter

Reduserer prisen på kjøttfri mat.

Extra kutter nå prisene på sin vegetarserie Vegetardag, til sammen 21 produkter, med mellom 10 og 40 prosent.

- Dette er et av våre satsingsområder. Vi startet med storlansering i sommersesong 2016, og vi skal ikke slippe dette, sier Christian Hoel, kjedesjef i Extra til Nettavisen.

Blant produktene som kuttes er:

Italiensk salat: 42,50 prosent



Kikertpostei: 16,12 prosent



Pølser, vegetar og chili med ost: 18,07 prosent



Pålegg Jalapeno: 17,31 prosent



Pålegg pepper: 31,61 prosent



Burger rødbeter: 15,80



Burger sopp: 14,42



Pudding uten kjøtt: 10 prosent



Boller uten kjøtt: 10 prosent



KUTTES 31 PROSENT: Pepperpålegget til Coop blir billigere.

Så langt i år har Extra en vekst på hele 50 prosent i salget av vegetarprodukter, og Coop har som mål å lansere flere Coop Vegetardag-produkter i 2018.

Vegetarprodukter har en voldsom vekst i norske dagligvarebutikker, og alle de tre lavpriskonsernene har egne vegetarprodukter.

- Vi ser at dette er en kategori som kundene elsker og vegetarproduktene flyr ut av hyllene våre, sier Hoel.

- Vi ser at flere og flere ønsker et alternativ til kjøtt. Jeg tror folk har fått øynene opp for de enkle alternativene til de tradisjonelle matrettene vi spiser og at det fungerer bra å erstatte dem, sier Hoel.

Kiwi følger opp

Kiwi har varslet at de også vil kutte prisene på varene som konkurrerer med Extra.

BLIR BILLIGERE: Italiensk salat fra Vegetardag.

PRISKUTTER: Kristine Aakvaag Arvin, kommunikasjonsjef i Kiwi.

- Vi gir oss aldri på pris, og skal være billigst på alle varer. Vi har allerede kuttet prisen på de varene vi anser som sammenlignbare, sier kommunikasjonssjef Kristine Aakvaag Arvin i Kiwi til Nettavisen.

Produktene Kiwi har kuttet prisen på er Finsbråten grillpølser vegetar, Vivera vegetarboller, Finsbråten vegetarnuggets og Vegan Deli Naturelle pålegg. At det ikke er flere skyldes at Kiwi enten ikke har et sammenlignbart produkt eller har lavere pris allerede, ifølge Arvin.

Kiwi, som eies av Norgesgruppen, har tidligere meldt om en kraftig vekst i vegetarkategorien.

Rema 1000 har sin vegetarserie, meatish. De sier det følgende:

- Vi skal ha bare lave priser, også på våre vegetariske alternativer, sier Stian Mårdalen, prisdirektør i Rema 1000 til Nettavisen.

BILLIGERE: Veggisnøggets fra Finsbråten.

Klyper seg i armen

Informasjonsansvarlig Pål W. Thorbjørnsen i Norsk vegetarforening er svært fornøyd med nyhetene om priskonkurranse på vegetarprodukter.

- Jeg har vært vegetarianer i 30 år, og når jeg hører dette er det som om jeg må klype meg i armen, sier han til Nettavisen.

Han sier at for bare ti år siden kunne du ikke finne vegetarprodukter i det hele tatt i norske butikker.

- Nå ser vi en kraftig vekst i salget og priskonkurranse. Det er helt fantastisk, sier Thorbjørnsen.

Liten kategori

Han understreker at den sterke veksten skyldes delvis at vegetar fortsatt er en liten produktgruppe.

- Men den vokser veldig sterkt og det er utrolig fint. Siden 2014-2015 har mye forandret seg, og det er mange flere produkter tilgjengelig, sier Thorbjørnsen.

Han sier at det nå er blitt mye lettere å være vegetarianer.

- Før var det mange som sa at de ikke ville være vegetarianere fordi de skilte seg sånn ut. De hadde ikke noe å grille på grillfesten og slike ting. Nå er det mye lettere og det er færre unnskyldninger for å ikke være vegetarianer, sier han.

- Ny trend

De senere månedene er det kommet store priskutt på kategorier av varer. I fjor høst kuttet Kiwi prisen på hygieneprodukter, i vår ble prisen på pizza- og tacoingredienser og deretter lettbrus redusert.

Samtidig er priskrigen på enkeltprodukter, som smågodt, blitt redusert. I påsken uteble den fullstendig.

- Tidligere så vi priskrig på enkeltprodukter, nå ser du en klar trend hvor det kuttes priser på hele kategorier, sier Hoel.

