Facebook betaler tenåringer for å overvåke dem

Avslørt: For 20 dollar i måneden har Facebook fått full tilgang på telefonene til brukere helt ned i 13-årsalderen.

Siden 2016 har Facebook tilbudt brukere å laste ned en «Facebook Research»-app der deltakerne må installere et sikkerhetssertifikat som gir Facebook tilgang til nettverkstrafikken på telefonen.

Som takk for hjelpen i «forskningsprosjektet» Project Atlas, der unge har blidt bedt om å laste ned appen, har brukerne fått inntil 20 dollar (cirka 170 kroner) i elektroniske gavekort i måneden.

Det er nettstedet Techcrunch som avslører overvåkingen, som Facebook fortsatt driver.

Ekspert: - Forferdelig praksis

Eksperten Techcrunch snakker med, Will Strafach fra Guardian Mobile Firewall, mener Facebook har skaffet seg tilgang til brukernes private meldinger i chat-apper og sosiale medier, bilder og video sendt til andre, epost, surfehistorikk og geografiske posisjon.

- Å bruke det relativt tekniske begrepet «installér rotsertifikatet vårt» er forferdelig praksis. Dette gir Facebook kontinuerlig tilgang til de mest sensitive dataene om deg, sier eksperten Strafach.

«Facebook Research» er en del av selskapets «Project Atlas», der barn fra 13 til 17 år blir invitert til å delta i en «betalt sosiale medier-studie». Brukere mellom 13 og 35 har deltatt i den såkalte studien.

En talsperson fra Facebook bekrefter overfor Techcrunch at selskapet har et slikt program gående for å gi Facebook innsikt i hvordan folk bruker telefonene sine.

Facebook presiserer at selskapet har gitt brukerne utfyllende informasjon om hva som blir lagret, at data ikke blir delt videre med en tredjepart og at brukerne når som helst kan trekke seg.

I etterkant av reportasjen til Techcrunch har Facebook bestemt seg for å droppe prosjektet på iOS. På Android lever imidlertid forskningsprosjektet videre.

Hvorfor gjør Facebook dette?

I 2014 kjøpte Facebook Onavo for 120 millioner dollar. VPN-appen gjorde det mulig for brukerne å få oversikten over hvor mye data de brukte i måneden, men ga samtidig Facebook muligheten til å få mer innsikt i hvilke apper brukerne brukte.

Dermed kunne Facebook overvåke hva brukerne var opptatte av, og ikke minst hvilke andre apper brukerne brukte:

Buzzfeed avslørte at Facebook klarte å finne ut at brukerne sendte dobbelt så mange meldinger med chat-tjenesten WhatsApp som med Facebook Messenger. I 2014 kjøpte Facebook WhatsApp for 19 milliarder dollar.

I 2018 anmodet Apple Facebook om å fjerne Onavo, som et ledd i App Stores nye regler for personvern. Facebook fulgte oppfordringen fra Apple - men ifølge Techcrunch fortsatte selskapet overvåkingen gjennom appen «Facebook Research».