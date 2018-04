Facebook scanner alt du sender på Messenger

Det bekrefter Mark Zuckerberg.

Facebook scanner alt som sendes via Messenger for å sikre at innholdet er innenfor Facebooks retningslinjer. Det vil si at alt du sender til dine venner på Messenger, enten det er tekst, bilder eller video, blir automatisk scannet av Facebook.

- Stopper meldinger fra å gå gjennom



Det bekrefter Facebook-sjefen Mark Zuckerberg i et intervju med Vox. Zuckerberg trekker frem et eksempel der Messenger var blitt brukt i sammenheng med entnisk rensing i Myanmar.

- Jeg husker jeg fikk en telefon en lørdags morgen og vi oppdaget at folk forsøkte å spre sensasjonelle meldinger via Facebook Messenger til begge sider av konflikten, sier Zuckerberg.

Dette er et eksempel på at folk bruker Facebooks verktøy for å spre reell skade, mener Facebook-sjefen.

- I det tilfellet greide systemet vårt å oppdage hva som foregikk. Vi stopper de meldingene fra å gå gjennom. Det er helt klart noe vi følger nøye med på.

I utgangspunktet private samtaler



Nyheten fikk flere til å reagere med bekymring på Twitter. Er det slik at Facebook ofte leser meldingene til folk?

Ifølge Bloomberg er svaret nei. Samtalene man har på Messenger er i utgangspunktet private, men Facebook scanner dem for å sørge for at de er innenfor retningslinjene.

- Hvis du for eksempel sender et bilde på Messenger kan våre automatiske system scanne bildet ved hjelp av match-teknologi for å finne ut om det er et kjent barnepornografibilde, og når du sender en link, scanner vi det for å se etter skadevare eller virus, sier en talskvinner for Facebook Messenger i en pressemelding.

Nye regler for personvern



Etter Cambridge Analytica-skandalen, hvor 87 millioner Facebook-brukere kan ha blitt berørt, har Facebook nå innført nye retningslinjer for personvern.

De nye reglene innebærer en begrensning når det kommer til hva slags opplysninger tredjeparter kan få tilgang på, samtidig som Facebook vil begrense tilgangen apper har til brukeropplysninger og hendelser, samt informasjon om grupper, medlemslister og innhold.

Les mer om de nye reglene her.

