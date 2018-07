Facebook stuper på børsen - 1.000 milliarder borte

På et blunk er Facebook nesten 1.000 milliarder kroner mindre verdt. Blant de store taperne er Oljefondet.

Facebook-aksjene falt 19,3 prosent på noen få minutter på børsen etter at selskapet kom med et resultatvarsel for andre halvår.

Det norske Oljefondet eide 0,71 prosent av Facebook ved siste årsskifte, verdt nær 30 milliarder kroner. Disse snaut 20 millioner Facebook-aksjene har et verdifall på 6,8 milliarder kroner til nå i dag

BLODBAD: Facebook falt nesten 20 prosent på børsen på noen få minutter i dag.

Enorme tap

Kursfallet har senket verdien av Facebook med 120 milliarder dollar, eller rundt 980 milliarder norske kroner.

Det brutale kursfallet kom etter en telefonkonferanse hvor selskapet varslet om at veksten i omsetning ville bli klart lavere resten av året, og at kostnadene ville øke mer enn inntektene til neste år.

Også for Facebook-sjefen Mark Zuckerberg betyr kursfallet noe for papirformuen. Reuters estimerer at Zuckerbergs formue har fått en smell på 16 milliarder dollar etter aksjefallet i dag.

Målt i dollar er kursfallet i Facebook-aksjen det største i historien til den amerikanske børsen.

Mark Zuckerberg’s fortune is set to take a $16 billion hit, as Facebook braces for the biggest one-day wipeout in U.S. stock market history: https://t.co/DYbkqFfGWU pic.twitter.com/PbgDrwwsDZ — Reuters Top News (@Reuters) July 26, 2018

En rekke av de mest kjente analytikerne nedgraderer Facebook-aksjen nå i dag.

Stories koster penger

En av årsakene til svakere økonomiske resultater er at innføringene av Stories ikke er så enkelt å tjene penger på som den mer kjente nyhetsfeeden. Samtidig viser annen statistikk at antallet brukere nesten har stoppet å vokse - spesielt i de mest lønnsomme områdene; Nord-Amerika og Europa.

I Asia har selskapet fortsatt sterk vekst, men det legger brukerne igjen bare en tiendedel så mye penger som de amerikanske brukerne.

DROPPER: Mange analytikere har blitt mer negative til Facebook-aksjen etter at selskapet varslet lavere vekst og dårligere lønnsomhet.

