Facebook til værs på børsen etter fersk rapport

Giganten la fram sterke tall underveis i en turbulent tid. Tesla-tall skuffet.

LOS ANGELES (Nettavisen): Facebook la fram rapport for fjerde kvartal ondag.

Facebook hadde 16,91 millarder dollar - 143 millarder kroner - i inntekter i kvartalet, noe som var bedre enn ventet. Etter skatt endte resultatet på 6,88 milliarder dollar

I tillegg kan Facebook fortsatt vise til en økning i antall brukere, selv om veksten er mindre enn før. Facebook tjente 7,37 dollar - 62,5 kroner - per bruker i kvartalet.

Rapporten sender Facebook-aksjen til værs, og den er hele sju prosent opp i etterhandelen.

Telsa faller

For Tesla historien en annen. Elbilprodusenten faller over 2 prosent i etterhandelen.

Tesla leverte også kvartalsrapport onsdag, og leverte et justert resultat per aksje på 1,93 dollar, noe som var svakere enn ventet.

Etter skatt var Tesla-resultatet 139,5 millioner dollar, noe som er ned fra 311,5 millioner dollar fra kvartalet før.

Omsetningen ble på 7,23 millarder dollar.

Tidligere i januar ble det klart at Tesla kutter staben med 7 prosent. I en melding til de ansatte skrev selskapet at «veien videre er svært vanskelig».

Zuckerberg-uttalelse

De sterke Facebook-tallene kommer til tross for at 2018 var et tøft år for selskapet. Det ble blant annet avslørt at det sosiale mediet ble brukt til å påvirke det amerikanske presidentvalget i 2016. I tillegg var selskapet i hardt vær for diverse personvern-saker.

- Vårt fellesskap og selskap fortsetter å vokse, sier Mark Zuckerberg i en uttalelse, ifølge CNBC.

- Vi har fundamentalt endret hvordan vi driver selskapet for å fokusere på de største sosiale problemene, og vi investerer mer for å bygge nye å inspirerende måter for folk å samhandle, fortsetter Facebook-sjefen.

Ny avsløring

Tidligere onsdag kom det fram at Facebook betaler tenåringer for å overvåke dem.

For 20 dollar i måneden har Facebook fått full tilgang på telefonene til brukere helt ned i 13-årsalderen.

- En forferdelig praksis, ifølge teknologiekspert Will Strafach. ¨

Turbulent år

I fjor ble det avslørt at 87 millioner Facebook-brukere uvitende kan ha fått data tappet fra profilen sin via en app og videresolgt til Cambridge Analytica.

Facebook-brukernes opplysninger ble senere brukt til å utvikle digitale verktøy for å målrette politiske budskap. Disse ble brukt av britiske EU-motstanderne i forkant av brexit-avstemningen, og av Donald Trumps valgkampmedarbeidere i 2016.

Justismyndighetene i Washington saksøkte Facebook, og mente de villedet brukerne og gjorde for lite for å følge med på apper utviklet av andre. Brukeropplysningene Cambridge Analytica fikk tak i, ble samlet inn ved hjelp av en app.