Facebook vil gi brukere klageadgang når bilder og meldinger blir fjernet

Facebook varsler en ny ordning som vil gi brukere rett til å klage hvis det sosiale nettverket beslutter å fjerne bilder, videoer og tekst som blir lagt ut.

Facebook har de siste månedene vært under press til å fjerne blant annet hatefulle ytringer som blir publisert og spredt via mediet. Som følge av dette har selskapet endret prosedyrer og skjerpet overvåkingen av hva som blir lagt ut.

Nå planlegger selskapet også å etablere en klageinstans der folk kan anke hvis de mener at stoff blir fjernet uten grunn.

– Dette er del av et forsøk på å være mer klar på hvor vi trekker grensen for innhold, sier Facebooks innholdssjef, Siobhan Cummiskey, til nyhetsbyrået AFP.

– Og for første gang gir vi deg rett til å anke våre beslutninger om individuelle innlegg slik at du kan be om en ny gjennomgang når du mener vi har gjort en feil, sier hun.

Facebooks brukere har allerede mulighet til å klage hvis selskapet fjerner profiler og Facebook-sider. Klageinstansen som skal bygges opp i løpet av det neste året, betyr at klagemuligheten også vil gjelde innlegg som enkeltpersoner legger ut.

