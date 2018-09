Fanget naboen med viltkamera - mens han skrapet opp bilene

- Det begynte forsiktig med en ripe eller to, men så ble det bare mer og mer. Da bestemte jeg meg for å sette opp et kamera.

En spesiell dom ble denne uken avsagt i Sandefjord tingrett: En 50 år gammel mann er dømt til å betale 9000 kroner i bot og over 100.000 i erstatning til en nabo for å ha skrapet opp to av hans biler i perioden mai til juni 2017.

Episodene ble avbildet, men ifølge dommen var bare ett av bildene gode nok som bevis i retten. Og det er bildet du her ser øverst i videoen i saken. I videoen kan du også se skadene som bilen ble påført.

Nettavisen har vært i kontakt med mannen som fikk påført riper på bilene, og han sier at han er svært fornøyd over dommen.

- Det er godt å se at man blir trodd når man har skikkelig bevis, sier den 62 år gamle Sandefjord-mannen til Nettavisen.

Det var i begynnelsen av mai 2017 at Sandefjord-mannen oppdaget at han fikk uforklarlige riper på bilene. Til slutt bestemte han seg for å sette opp kamera.

I dommen fra Sandefjord tingrett står det følgende:

- Fornærmede oppdaget en gang våren 2017 at det hadde kommet riper på bilen hans. Først tenkte han at det var et engangstilfelle, men da det gjentok seg, forhørte han seg med naboene sine om hva det kunne være. Blant annet spurte han tiltalte om han hadde sett noe på nattestid, ettersom tiltalte ofte var ute på natten og lyste med lommelykt rundt sin egen bil. Tiltalte benektet imidlertid å ha sett noe.



- Fornærmede bestemte seg en natt for å sitte våken med utkikk til bilen sin. Fra bildet som ble dokumentert i retten fremstår det som klart at fornærmede har hatt god utsikt til der bilene står.



- Fornærmede forklarte så at han så tiltalte lyse litt med lommelykt rundt sin egen bil, før han gikk bort til fornærmedes biler og ripet opp disse. Fornærmede uttaler i retten at han «overhodet ikke er i tvil» om at det er tiltalte han så.



- Fornærmede valgte ikke å konfrontere tiltalte med dette, men satt i stedet opp et viltkamera en av dagene etter. Kameraet skulle ta bildet ved bevegelse ved bilen.



- Imidlertid er det en viss retardasjon på bildetakingen, slik at bildet som ble lagt frem i retten som dokument 10, viser gjerningsmannen bakfra. Gjerningsmannen står da med hånden inntil en av fornærmedes biler. Gjerningsmannen har hodet vendt vekk fra kameraet, men står på en slik måte at man kan se høyden, kroppsfasong og frisyre og hårfarge. Fornærmede mener dette bildet definitivt viser tiltalte.

Nekter for å ha skrapt opp bilene

I Sandefjord tingrett nektet den tiltalte mannen for at det var han som laget ripene i bilen og således også for at det er han som var på bildet som ble lagt frem for retten.

En av politibetjentene som avhørte mistenkte i forbindelse med saken, var derimot ikke i tvil om at det var tiltalte som var på bildet, og retten la også denne forklaringen til grunn.

I tillegg til boten på 9600 kroner må mannen også betale 100 482 kroner i erstatning for skadene på bilen. 50-åringen ble ikke idømt saksomkostninger.

- Naboen flyttet ganske umiddelbart

Sandfjordsmannen som fikk ripene på bilen, sier til Nettavisen at naboen har flyttet.

- Han flyttet ganske umiddelbart etter at bildet ble tatt, sier han til Nettavisen.

Den 61 år gamle mannen forklarte også i retten at ingen biler i gaten har blitt ripet opp etter at tiltalte flyttet.

Den 62 år gamle naboen sier at han er veldig fornøyd med dommen.

- Jeg er glad for at skikkelig bevis ble tatt til følge. Jeg tok også med bilen til retten. Jeg hadde ikke utbedret skadene på bilen og fikk dermed vist dem skadene.

Har ingen god forklaring

Sandefjordsmannen forteller til Nettavisen at han ikke har noen god forklaring på det som skjedde.

- Jeg vet ikke hvorfor han skrapet opp bilen min. Han bodde rett over gaten og vi hilste og slo av en prat med hverandre av og til. Men jeg vet ikke hvorfor han gjorde det, og jeg fikk heller ikke noen god forklaring på det i retten, sier mannen til Nettavisen.

Nettavisen har forsøkt å komme i kontakt med den 50 år gamle dømte mannen, men uten hell. Det er derfor uklart om han kommer til å anke saken.

