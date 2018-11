Fanny (23) har ingen høyere utdanning, men drar inn penger på ny app

- Hovedmålet mitt er å løse manglende funksjoner som Facebook og Snapchat ikke løser i dag.

Fanny Ødegård er 23 år gammel, har ikke høyere utdanning og skulle egentlig bli pilot. Nå er hun en av få kvinnelige teknologigründere i Norge.

Appen Moodie har på fem måneder fått 5000 brukere. Tallet steg med over 1500 i løpet av én helg etter at appen og Ødegård nylig ble omtalt i Dagens Næringsliv. Målet er 50.000 ved årsskiftet.

Se hvordan appen fungerer i videoen øverst i saken!

Dette har Ødegård kun gjort ved å satse på «millennials» og utelivsbransjen, ha en god forretningsmodell som generer penger helt fra start, gode partnere og et evigvarende pågangsmot.

- Målet er å ta et monopol i en bransje hvor en slik løsning ikke har blitt tilbudt enda. Nå har vi sinnssyk dårlig tid for å bygge størst mulig brukermasse før det eventuelt kommer en konkurrent - noe som selvfølgelig kan skje, sier Ødegård til Nettavisen.

I tillegg, påpeker hun at teamet er viktig. Her får Ødegård med seg kompetanse og erfaring fra både utelivet, teknologi og finans i Herman Wilhelm Bøgeberg, Dovile Daskeviciute og Gediminas Meskauskas.

Les også: Vil bli billigst på øl: – Skal slå Kiwi og Rema på pris

Fanny Ødegård så flere problemer, men like mange løsninger i utelivet. Fem måneder etter lanseringen av appen Moodie er hun allerede godt i gang med å tjene penger.

Ideen om Moodie kom mens hun sto i en utelivskø i september 2016. Hun hadde nettopp kommet hjem fra Afrika og et prosjekt der hun og Bøgeberg jobbet for å stoppe ulovlig løvejakt i Sør-Afrika.

- Jeg snakket med mange i startup miljøet og utelivsbransjen, som sa at «Nå har du muligheten». Jeg fikk utrolig mye støtte fra mentorer, fremtidige investorer og familie, som ba meg om å gå for magefølelsen og for ideen.