Ånden som går legger inn årene.

Det gikk ikke lenger for Ånden som går. Det norske Fantomet-bladet legges ned i Norge etter 54 år i godhetens tjeneste.

Kun Donald Duck og Co har vært utgitt lenger sammenhengende enn bladet til «mannen som ikke kan dø».

Sviktende salg

Redaksjonen i Fantomet bekrefter nedleggelsen i en blogg. Hege Høiby, ansvarlig redaktør for Fantomet, sier at det er sviktende salg som er grunnen til at de må legge ned bladet.

- Det har pågått noen år allerede og vi visste at skulle komme. Det var mer et spørsmål om når. Når bladet går med tap, så går det ikke, sier Høiby til Nettavisen.

Hun sier det er trist at bladet til Ånden som går nå går inn.

- Det er jo utrolig trist. Jeg har jobbet med Fantomet i mange år, men det er generelt færre som leser tegneserier, så Fantomet er bare en av flere som sliter, sier Høiby, som understreker at ingen andre blader skal bli lagt ned i denne omgang.

Forsøkt flere ting

Det norske Fantomet-bladet ble startet opp i 1964 og var lenge det nest største tegneseriebladet i Norge etter Donald Duck.

De senere årene har imidlertid salgstallene falt. Bladet gikk de senere årene over fra 26 til 13 utgivelser i året.

-Vi har gjort forskjellige ting for å få det til å gå rundt, men det har vært vanskelig. Men nå prøver vi å få gitt ut historiene i bokform, men vi har fått på plass en avtale ennå. Norge skal ikke være helt Fantomet-fritt, sier Høiby.

Den svenske utgaven av bladet vil imidlertid fortsatt komme ut. Fantomet-fansen kan dessuten fortsatt lese om Kit, Sala, Heloise, Guran, Ulv og Hero i en rekke norske dagsaviser landet rundt. De kan også gjøre det i utgivelsen Fantomet Kronologisk, som kommer ut fire ganger i året.

