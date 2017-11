Fått denne tekstmeldingen? Nei, du har ikke 499 kroner til gode hos Finn.no

Finn.no advarer mot nytt, utspekulert svindelforsøk.

(Nordlys): «Kredittkortet ditt har overladet med 499.00kr». Slik lyder meldingen fra noen som utgir seg for å være Finn.no, etterfulgt av en lenke du kan klikke på.

Det er imidlertid ikke Finn.no som er avsender. Meldingen er derimot et forsøk på å lure deg for kredittkortinformasjonen, skriver Nordlys.

Vil ta ned side

- Vi vet at meldingen ikke kommer fra oss. Vi ble oppmerksomme på det da vi fikk noen henvendelser om det rundt klokken 16 søndag, sier Geir Petter Gjefsen, leder for forbrukertrygghet hos Finn.no.

Det populære nettstedet la dermed ut en melding på sine nettsider de advarte brukere om å klikke på lenken. De har også forsøkt å ta ned landingssiden, altså nettsiden lenken fører til. I tillegg jobber Finn.no med teleselskapene for å sperre avsenderne av meldingene, forteller Gjefsen.

- Det er vanlig rutine. Tidligere i dag var ikke landingssiden nede, men de jobber med saken. Vi har også begynt samarbeidet med teleselskapene for å få blokkkert avsender, sier han.

Ikke første gang

Gjefsen har følgende råd dersom du har mottatt tekstmeldingen:

- Det helt klare budskapet er at man ikke klikker på lenken. Etter hvert er det ganske mange som har skjønt at det er lett å forfalske en e-post, men at det er også er lett å forfalske en tekstmelding, er det veldig mange som ikke vet. Dersom du får melding fra noen som hevder å være fra Finn.no, banken eller Skatteetaten, vil jeg råde deg til å logge inn på sidene på vanlig måte, sier han.

Det er ikke første gang at Finn.no opplever at noen utgir seg for å være dem i et forsøk på å svindle folk.

- Nå er det en liten stund siden vi opplevde det, men vi har slitt med dette en god stund. Vi synes at det er altfor lett å gjøre dette via telenettet, men det er dessverre ikke så mye vi får gjort med det, sier Gjefsen.

