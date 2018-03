FBI har funnet en mer direkte linje fra Donald Trump til Vladimir Putin

Paul Manafort skal under valgkampen ha hatt kontakt med en forretningsforbindelse som har kontakter i russisk etterretning.

NEW YORK (Nettavisen): Donald Trumps tidligere valgkampsjef Paul Manafort (68) hadde koblinger til russisk etterretningstjeneste mens han jobbet for Trump under presidentvalget i 2016, melder The Washington Post.

Koblingen var en tidligere forretningsforbindelse som har en fortid som offiser i russisk etterretning.

Koblingen bekreftes av Manaforts tidligere assistent Rick Gates (45), som også var i kontakt med denne personen, i dokumenter som ble levert retten tirsdag i forbindelse med domsavsigelsen i saken mot London-advokaten Alex van der Zwaan (33).

Gates erkjente seg i februar skyldig i retten i å ha løyet til FBI i forbindelse med spesialetterforsker Robert Muellers gransking av Russlands innblanding i det amerikanske presidentvalget. Gates samarbeider nå med Muellers etterforskning.

Paul Manafort er tiltalt for blant annet sammensvergelse, hvitvasking av penger og skattesvindel – tiltaler som stammer fra hans tid som rådgiver for den Russland-vennlige eks-ukrainske presidenten Viktor Janukovitsj.

The Washington Post påpeker at dokumentene som er levert i retten ikke navngir denne koblingen, men legger til at beskrivelsene passer på den russiske lederen av Manaforts Kiev-kontor, Konstantin Kilimnik.

Verken Kilimnik, Paul Manafort, Rick Gates eller Det hvite hus har kommentert oppslaget i The Post.

Ifølge avisen har Manafort tidligere erkjent at han holdt kontakten med Kilimnik mens han jobbet for Trumps valgkamp, blant annet gjennom fysiske møter i mai 2016 og august 2016. En talsperson for Manafort har tidligere uttalt at disse samtalene var lovlige og ikke del av en konspirasjon.

NEKTER SKYLD: Paul Manafort benekter straffskyld på alle tiltalepunkter.

TILSTO: Rick Gates har erkjent seg skyldig i å ha løyet til FBI og samarbeider nå med Robert Muellers Russland-etterforskning.

Alex van der Zwaan, som er svigersønn av en fremtredende russisk-ukrainsk bankmann, har i retten erkjent seg skyldig i å ha løyet om sine kontakter med Gates og Manaforts russiske forbindelse, som i rettsdokumentene beskrives som «Person A» og som The Washington Post mener er Konstantin Kilimnik.

Donald Trump vant presidentvalget i 2016. Han har kalt etterforskningen av Russlands innblanding for en «heksejakt». I et intervju med NBCs Lester Holt har han innrømmet at han sparket tidligere FBI-direktør James Comey fordi han ledet Russland-etterforskningen. Robert Mueller overtok denne etterforskningen etter at Comey fikk sparken.

Mest sett siste uken