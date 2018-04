FBI har raidet kontorene til Trumps advokat

FBI har beslaglagt mailer og dokumenter, melder The New York Times.

NEW YORK (Nettavisen): FBI raidet mandag kontorene til president Donald Trumps mangeårige advokat Michael Cohen, melder The New York Times.

Det føderale etterretningsbyrået tok beslag i flere dokumenter, inkludert material som er relatert til utbetalingene til pornostjernen Stormy Daniels, eller Stephanie Clifford, som er hennes egentlige navn.

Raidet ser ifølge avisen ikke ut til å være direkte relatert til spesialetterforsker Robert Muellers gransking av Russlands påvirkning av presidentvalget i 2016 og Trump-leirens eventuelle rolle der.

I stedet skal raidet av Cohens kontorer sannsynligvis handle om informasjon som Mueller har oppdaget i sitt arbeid, som han har gitt videre til påtalemyndighetene i delstaten New York.

Raidet bekreftes av Cohens advokat Stephen Ryan.

- Jeg er blitt informert av føderale påtalemyndigheter at New Yorks handling delvis er etter informasjon fra spesialgransker Robert Mueller, sier Ryan.

Stormy Daniels skal ha hatt sex med Trump noen måneder etter at han giftet seg med Melania Trump og fødte deres sønn Barron for rundt et tiår siden. Dette skal pornostjernen i oktober 2016 ha fått utbetalt 130.000 dollar for å holde tett om i det offentlige rom. Michael Cohen hevder at utbetalingen til Stormy Daniels ble gjort av Cohen alene.

Trump avviser at han har hatt sex med pornostjernen.

Her i USA spekuleres det i at denne utbetalingen kan ha brutt amerikansk lovverk når det gjelder offentlige valg. Valget i USA var bare noen uker etter at Clifford skal ha fått betalt for å holde tett, og dette kan teknisk sett potensielt ha vært en ulovlig valgkampstøtte fra Cohen til Trump.

En kilde forteller til The New York Times at utbetalingene til Clifford bare er ett av mange områder som blir undersøkt nærmere. FBI har beslaglagt mailer, skattedokumenter og forretningsavtaler, skriver avisen.

Vanity Fair melder at FBI mandag også undersøkte Cohens rom på Loews Regency på Park Avenue på Manhattan. En håndfull agenter skal ha vært der i flere timer, skriver magasinet.

