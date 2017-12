Felicia ble hacket på julaften: Advarer mot å la seg lure av troverdig melding

Flere skal ha opplevd det samme den siste tiden. Sjekk språkbruken i meldingen.

(iFinnmark): – Jeg fikk melding av ei venninne som sa hun ikke hadde Spotify Premium. Jeg lurte på hvorfor hun sa det, og da sa hun at jeg hadde spurt om det, men det hadde jeg jo ikke.

På julaften logget nemlig noen seg på Facebook-profilen til Felicia Suhr Bjørkli fra Alta. Vedkommende hadde spurt om å få låne venninnens Spotify-konto, og var derfor ute etter både brukernavn og passord til kontoen.

– Jeg vet ikke hva som kunne ha skjedd, men man har jo alt av kortinformasjon inne på Spotify, sier Felicia.

Flere tilfeller

Etter å ha gått inn på Facebook-loggen sin, har Felicia funnet ut at meldingene som ble sendt søndag, ble sendt fra en Windows-PC i Alta.

– Det er tydelig at det er der det foregår. Jeg har ei venninne som opplevde det for et par uker siden, og til sammen har jeg nå hørt om fem stykker i Alta som skal ha opplevd det samme, forteller Felicia.

Hun har derfor nå endret passord på alle sine sosiale medier-kontoer for å sikre dem enda bedre. Felicia ber andre om å gjøre det samme.

– Det er jo skummelt. De som hacker seg inn på kontoene får jo også tilgang til bilder og annet som man kan ha delt med vennene sine privat, sier hun.

Felicia sier hun nå planlegger å anmelde saken.

– Jeg tror ikke jeg ville ha meldt ifra til politiet om det bare var meg, men fordi vi er flere som har blitt utsatt, håper jeg de vil ta dette alvorlig, sier hun.

FIKK MELDING AV VENNINNEN: Slik oppdaget Flecia at noen hadde hacket seg inn på facebookprofilen hennes.

Ingen meldinger hos politiet

Operasjonsleder hos politiet, Lars Rune Hagen, sier han ikke har kjennskap til meldinger om hacking av Facebook fra de siste ukene.

– Men får vi inn en anmeldelse, så undersøker politiet det på lik linje med andre saker, sier han.

– Melder folk ifra om slike hendelser til politiet?

– Det gjør dem sikkert hvis de ønsker at politiet skal få kjennskap til dem, sier Larsen.

